Марат Зиатдинов исполнит желания двух детей в «Ёлке желаний»

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Марат Зиатдинов исполнит желания 12-летнего Даниса из Казани, загадавшего себе мотоэкипировку для катания, а также 10-летней Миланы из Верхнего Услона, которая хочет получить на Новый год гитару.

«Акция «Ёлка желаний» – замечательная инициатива, которая позволяет дарить настоящую радость детям. Для меня большая честь быть ее участником и вносить свою лепту в добрые дела. Улыбки и счастливые глаза ребят – вот главная награда», – поделился впечатлениями Зиатдинов.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель – дарить новогодние подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подать заявку могут дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно. Поступающие от детей из различных регионов страны желания выполняют множество неравнодушных взрослых, в том числе работающих в Правительстве РФ.