Марат Зиатдинов: Госзакупки на 8% помогли снизить затраты бюджета Татарстана

В Сочи стартовала III Всероссийская конференция в сфере закупок «ФАС про Госзаказ». Участниками мероприятия стали более 70 регионов и свыше 30 представителей органов исполнительной власти. Татарстан на конференции представляет председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов, рассказали в пресс-службе госкомитета.

В течение двух дней специалисты будут обсуждать актуальные вопросы применения законодательства в этой сфере, в частности в закупках в строительстве, информационных технологиях, здравоохранении, вопросы антимонопольного регулирования в данных отраслях.

«Для обеспечения прозрачности закупок в Татарстане выстроена гибкая система оценки их обоснованности и экспертизы цен, что позволяет экономить бюджетные средства уже на этапе планирования, — прокомментировал Зиатдинов ситуацию в республике. — Кроме того, созданы и постоянно пополняются детализированные каталоги продукции, на основе которых разработана типовая документация. Все это позволило с начала года достичь снижения затрат бюджета на 8%».

Всероссийская конференция — это единственное мероприятие, посвященное государственным закупкам, организованное Федеральной антимонопольной службой России.

Сегодня состоялось пленарное заседание конференции, на котором обсуждались результаты упрощения правил закона о контрактной системе в сфере госзакупок. Перед участниками выступили руководитель ФАС России Максим Шаскольский, замглавы федерального Минфина Алексей Лавров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

По словам Лаврова, новые правила не привели к значительному росту конкуренции, с другой стороны, позволили сохранить устоявшиеся экономические позиции во время пандемии Covid-19 и в условиях санкций.