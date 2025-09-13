Марат Яруллин: «Хотелось бы жениться один раз и навсегда»

Почему «просто петь» сейчас недостаточно? Сложно ли работать с родным братом? Ходить к психологу нормально? Какая она – идеальная жена артиста? Об этом и многом другом в интервью «Интертату» рассказал певец Марат Яруллин.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Близких друзей на эстраде у меня нет»

– Сегодня дождливая погода, это как-то влияет на ваше настроение?

– Нет, дождь никак на мое настроение не влияет, но, когда солнце, все равно веселее. В то же время у такой дождливой погоды есть свой «вайб», как говорит молодежь.

– Как прошло ваше лето, где вы отдохнули?

– Лета я и не заметил. Все время работа, все время гонишься за чем-то. Я по утрам и вечерам спрашиваю у «Алисы»: «Какая на улице погода?» Вчера она ответила: «Завтра целый день дождь, температура 16 градусов». Я сказал себе – ну все, вот и осень наступила.

Летом особо отдохнуть не получилось. У нас есть традиция – после завершения концертного тура мы со старшим братом едем отдыхать. В этом году съездили на машине в Дагестан. Еще побывали в Таиланде, но все равно кажется, что отдыха не хватило. А сейчас уже никуда и не поедешь – идет подготовка к концертному сезону, времени совсем нет.

– Вам не сложно работать в одном коллективе с братом?

– Многие говорят, что с родственниками работать сложно. Может быть, это и так. Но нам родители дали правильное воспитание, так что работать вместе не трудно. Конечно, поскольку это все-таки работа, бывают и недопонимания, спорные моменты. А в целом в жизни отношения у нас очень хорошие.

Фото: из семейного архива Марата Яруллина

– Сейчас артисты эстрады на первый план ставят шоу, зрелищность, а не пение и в целом музыкальную составляющую. Что вы об этом думаете?

– Время ведь такое. Каждый год стараешься сделать на концерте что-то новое. Артисты теперь в первый год ставят один экран, на следующий год – два, на третий – три, а потом уже и сцены для этого не хватает. Я считаю, что ничего плохого в этом нет. Если народ ходит, значит, это нравится. Мне кажется, татарская эстрада должна быть во всех отношениях успешной, не отставать, а, наоборот, идти все время вперед. Свой проект я стараюсь сделать совершенным с точки зрения вокала, шоу, хореографии, юмора, чтобы все это соответствовало времени.

Сейчас тех, кто просто поет на сцене с гармошкой, очень мало. Зрителю все время нужно что-то новое, чтобы он заинтересовался. Сейчас артист на татарской эстраде не должен быть просто певцом, он должен соответствовать по всем параметрам. Поэтому, на мой взгляд, просто петь сейчас недостаточно. Певцов очень много, но они так и остаются певцами.

– Кого из эстрады вы любите слушать?

– Я уважаю всех, люблю их творчество. Например, мы росли на песнях нашей легенды Салавата-абыя, его слушаю с удовольствием, жду его новых песен. Очень нравятся Ильмира Нагимова, Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин.

Их много, поскольку мы все работаем в одном направлении, и мне интересно следить за их творчеством. Надеюсь, и моим творчеством так же интересуются (смеется).

– Есть на эстраде тот, кого вы можете назвать своим другом?

– На эстраде я практически со всеми на связи, но кого-то, о ком можно сказать «близкий друг», у меня нет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас принято считать, что если человек идет к психологу, то он «умом тронулся»

– Сколько концертов у вас бывает за сезон?

– В прошлом году дали 85 концертов, не считая банкетов.

– Как будет называться ваша программа в этом году?

– Мы решили назвать ее «Кыланчык» («Кривляка», – прим. Т-и). Потому что подписчицы так меня и называют в соцсетях. На концертах будем говорить о хейте – почему меня так называют, на самом ли деле я такой кривляка…

– Ваше здоровье от такого количества концертов не страдает?

– По-разному бывает. Артист ведь не робот. Доводилось оставаться без голоса и выступать с температурой. Зритель приходит на концерт отдыхать, поэтому, даже когда чувствуешь себя не очень хорошо, собираешься с силами и выступаешь.

– У вас не было выгорания от концертов?

– «Выгорание» – слишком громкое слово. Я стараюсь не поддаваться таким вещам, как и депрессиям. Но да, бывают такие дни, когда с утра просыпаешься – и не хочется ничего делать, сил нет. Это как с погодой: бывают солнечные дни и пасмурные. Депрессия сегодня очень распространенная болезнь. Если чувствуешь, что одолевает депрессия, надо взять себя в руки, обратиться к специалистам. Лучшее лекарство от депрессий и апатии – быть все время в движении. Заниматься спортом, полноценно спать, правильно питаться, любить то, что делаешь, проводить время с друзьями и родными.

Среди моих знакомых есть такие, кто не выходит из депрессии по три года. И это не просто «нет настроения», а действительно опасная болезнь.

– Вы когда-нибудь обращались к психологу?

– Конечно. И сегодня, если появляются проблемы, пусть и по телефону, общаюсь с психологом.

У нас принято считать, что если человек идет к психологу, то он «умом тронулся». Но мы же обращаемся к врачу, когда у нас болит какая-то часть тела. Почему при замешательстве в голове, когда плохо на душе, нельзя обратиться к психологу? Если ты почувствовал, что нуждаешься в помощи, надо скорее идти к специалистам, потому что эти проблемы могут привести к чему-то более серьезному.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наверное, у меня есть какая-то чуйка на песни»

– Артисты эстрады жалуются на текучку в своих коллективах – молодежь напрягаться особо не хочет, уходит. Вы сталкиваетесь с такой проблемой?

– В этом году у нас никто не ушел. Уже три года моя группа только пополняется. Три года мы сотрудничали с продюсерским центром «Тамаша» – семьей Зариповых. Эмиль из этой семьи был нашим администратором. В этом году мы решили делать свои концерты сами, и Эмиль автоматически выпал из коллектива.

А так глобальных изменений в группе нет. К нам присоединились танцовщица и клавишница.

– Хорошо платите своим артистам?

– Каждый по-своему понимает, что такое хорошая зарплата. Как по мне, гонорары в моей группе очень хорошие. Дополнительными обязанностями своих артистов не нагружаю, никто у нас аппаратуру не собирает и так далее. Музыканты, танцоры – все в моей группе профессионалы, поэтому и зарплату я им плачу достойную. Я горжусь своей группой и надеюсь, что и в этом сезоне все будет хорошо.

– О вас говорят, что вы двигаетесь даже лучше своих танцовщиков, что вы харизматичнее. Что вы сами думаете об этом?

– Не знаю, людям, наверное, виднее. Себя на сцене смотрю только на видео и там тоже обращаю внимание только на общую сцену.

– Вы считаете себя известным артистом?

– Да. Не могу сказать, что я неизвестный артист: меня знают, узнаю́т и фотографируются со мной, автографы просят. Но нет предела совершенству. Еще многое предстоит сделать.

– Ощущали когда-нибудь симптомы «звездной болезни»?

– Нет, слава богу. И не надо. Почему это обошло меня стороной – потому что популярность пришла не сразу. В 2017 году я записал свой первый альбом и только в 2022-м начал ездить с сольными концертами. Чтобы меня начали узнавать, я работал пять-шесть лет.

Некоторые исполнители залетают на сцену с одной песней и так же быстро исчезают. Падать больно. Поэтому такой болезнью болеть не нужно.

– У вас почти каждая песня становится хитом. Как вы их выбираете?

– Выбираю сам. Наверное, у меня есть какая-то чуйка – когда слышу демоверсию песни, понимаю, что она станет хитом.

Наш тандем – это я, Айнур Сабирзянов, Гульфия Шакирова и аранжировщик Нияз Валиев. Большинство моих хитовых песен написал Айнур, ему респект, он красавчик. Недавно начали работать с Айнуром Шараповым, никнейм Бүре, он и песни пишет, и аранжировки делает.

На самом деле я работаю с разными авторами, они меняются. В начале работал и с Фирзаром-абыем Муртазиным, и с Гузелией.

«Жена должна быть красивой, умной, хорошей, доброй и, главное, уметь резать казылык очень ровно и тонко»

– Хотели бы переехать жить в деревню?

– В деревне хорошо, я бы жил в деревне, но не сейчас, попозже. Пока стараемся чаще ездить туда к родителям.

– Если бы ваш любимый человек сказал: «Уходи из творчества», послушались бы?

– Тот, кто так скажет, не может быть моим любимым человеком. Мне не нужно ставить условий. Если и уйду из творчества, то только по собственному желанию, по чужой указке этого делать не буду. Сегодня я живу творчеством, скорее из моей жизни уйдет тот, кто потребует, чтобы я ушел из творчества.

Если так скажет человек, которого я люблю, значит, это глупая женщина. Она первая вылетит (смеется).

– Что для вас любовь?

– О любви у меня есть одно «мощное» стихотворение.

Нәрсә ул мәхәббәт?

Мәхәббәт ул – нәрсә?

Мәхәббәт ул – мәхәббәт,

Ә нәрсә ул – нәрсә.

(Что такое любовь?

Любовь – это что?

Любовь – это любовь

А что – это что, – прим. Т-и)

Любовь – то, что испытываешь по отношению к любимому человеку, работе, родителям. Думаю, что любовь – это самое сильное чувство, даже невозможно объяснить, что это.

– Помните вашу первую любовь?

– Конечно, кто же ее не помнит.

– Тоскуете по ней?

– Нет, и надеюсь, что она тоже по мне не скучает. Первая любовь – она особенная, не бывает любви, похожей на нее. Но она же случилась в молодости, это всего лишь этап жизни. Прошла, закончилась, надо жить сегодняшним днем.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– У вас наверняка много фанаток?

– Да, их становится все больше.

– Выбрали бы себе спутницу жизни среди них?

– Кто знает, почему бы и нет?

– А может, она будет с вами только из-за вашей популярности?

– Общаясь с человеком, можно понять, чего он хочет. Что ему нужно, что его интересует.

Приходилось сталкиваться с разными фанатками. Были даже такие, кто надумал себе, что мы вместе, писали разное. Открываешь диалог, а там: «Почему ты мне не пишешь?» А я их на самом деле даже не знаю.

– Девушки когда-нибудь отшивали?

– Меня? Нет, конечно. Никогда меня не отшивали, они не в силах этого сделать (смеется).

– Какой вы видите свою будущую жену?

– Жена должна уметь меня понимать. Во-первых, она не должна мне говорить: «Уходи из творчества». Думаю, она должна быть татаркой. Быть красивой, умной, хорошей, доброй и, главное, уметь резать казылык очень ровно и очень тонко. Она сама должна понимать, какой должна быть женщина.

– А вы не абьюзер?

– Я арбузер (смеется). Нет конечно, я не абьюзер, я (переходит на русский, – прим. Т-и) «очень добрый и пушистый, нежный и ласковый мужчина в расцвете сил».

«Ипотека у меня есть. Мы же не магнаты какие-то»

– У вас есть любимая девушка?

– Любимой девушки у меня нет.

– Вы согласны с утверждением, что в любви возраст не имеет значения, важны только чувства?

– Конечно. Сердцу же не прикажешь. Среди моих знакомых много таких, у кого большая разница в возрасте, и они хорошо живут. На эстраде есть Ринат-абый Рахматуллин, он тоже женился на молодой.

– Песня «Шомырт, сирень, алмагач» («Черемуха, сирень, яблоня», – прим. Т-и) в вашем новом альбоме кому-то посвящена?

– По правде говоря, никому не посвящена. Она мне понравилась, и поэтому я ее исполняю.

– А вы посвящали песни кому-нибудь?

– Среди самых первых песен таких было довольно много. Сейчас тоже некоторые песни исполняю, посвящая их определенному человеку.

– Есть мнение, что мужчины, которые в 30 лет все еще не женаты, или карьеристы, или привереды. К какому из типов относитесь вы?

– Если обратиться к прежним временам, тогда ведь женились очень рано. Мне кажется, лучшее время для создания семьи – это с 20 до 30 лет. После 30 это, видимо, уже сложнее.

Ну ладно, не женился в 30 и в 31 не женился – и что с того? Среди популярных артистов такие тоже есть. Тот же Тимати – он встречается с женщинами, которых любит, делает детей, а потом помогает им деньгами, но он же не женат, он холостой. Асаф-абый [Валеев] тоже женился только недавно.

Я не могу сказать о себе, что не женюсь из-за карьеры или что очень долго и тщательно выбираю. Может быть, человек не хочет жениться, нет подходящей пары. Институт семьи очень сложный. Много случаев, когда женятся и тут же разводятся. А я хочу жениться один раз и и навсегда. В каком бы возрасте ни женился, как предписано судьбой – так и будет. У меня есть желание создать семью, растить детей.

– Недавно вы подарили родителям машину. Как они приняли этот подарок?

– Они были в шоке. Очень обрадовались, мама даже заплакала. Моим родителям – огромное спасибо, только бы они жили подольше. В этом году 45 лет, как они вместе, мы решили сделать подарок к этой дате. Машина – это самое меньшее, что мы можем для них сделать. Я считаю, что мы должны приносить нашим родителям как можно больше радости, вместе с ними проводить время.

– У вас есть кредиты, ипотека?

– Ипотека есть. У кого ее сейчас нет?! Мы же не магнаты какие-то, так что есть и ипотека.

Фирюза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского