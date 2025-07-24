Марат Яруллин рассказал об отношениях с Ильмирой Нагимовой и требованиях к невесте

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Популярный певец Марат Яруллин получает хорошие отзывы о своем новом «Летнем альбоме», однако о его успехе можно будет судить лишь спустя время. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Интертат» за сценой фестиваля «Урман Балтач», организованного известным рэпером Нурминским.

«Песни из этого альбома я уже слышу из разных машин, хотя совсем мало времени прошло с момента его выхода. Думаю, надо подождать пару недель», – сказал артист.

Несмотря на то, что среди почитателей его творчества есть люди разных национальностей, Марат Яруллин пока не планирует записывать песни на других языках.

«Среди моих слушателей есть русские. Бывает, подходят ко мне, говорят: “Люблю ваше творчество, ваши песни, но ничего не понимаю”. Пока нет цели выпускать песни на русском, но как знать – возможно и до этого дойдет», – заявил певец.

Он также отметил, что больше всего людям нравятся его песни о любви. Что касается любви в его жизни, Яруллин добавил, что у него с этим «все хорошо».

«У меня была девушка, сейчас уже нет – мы расстались. Да, это была Ильмира Нагимова, кто же еще», – сказал артист.

По словам певца, его будущая жена должна быть мудрой, а также должна понимать особенности его профессии.

«Мне нужна красивая, умная, понимающая мою профессию девушка. Мне уже не 20 лет, а 32 года. Я занимаюсь творчеством, гастролирую. В первую очередь, женщина должна понимать такие вещи», – отметил Яруллин.

На вопрос о том, мог бы он жениться на певице, артист ответил: «Можно, но неизвестно, к чему это приведет».

«Жениться можно, но чем в итоге это закончится? Два человека из творческой сферы в одной семье могут быть, но мне кажется, им будет непросто. С одной стороны, будет взаимопонимание. Но я хотел бы, чтобы к моему возвращению из гастролей меня дома ждали жена и дети. Хочется, чтобы был вкусный ужин, семья, тепло домашнего очага», – сказал певец.

Яруллин не считает себя особенно ревнивым мужчиной. «Адекватная ревность у меня есть. Когда любишь, не можешь не ревновать. Но я не из тех, кто ревнует без причины», – заметил он.

Фируза Гиниятова