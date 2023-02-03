Марат Хуснуллин: За два татарстанских участка трассы М12 вообще не сомневаюсь

В январе на двух-трех этапах строительства трассы М12 было допущено отставание от графика. Но в Татарстане работа выстроена хорошо, заявил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Ключевая задача не снимается — в этом году всю трассу полностью запустить в эксплуатацию. С учетом того, что в прошлом году мы отработали на высоком уровне, думаю, что это возможно. Очень хорошо помогает Татарстан. За два татарстанских участка я вообще не сомневаюсь. По другим участкам будем подтягиваться», — сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в прошлом году уже запустили 107 километров дороги М12 в сторону от Москвы до Казани. В этом году планируется достроить оставшиеся 703 километра, в том числе проходящие по территории Татарстана 142,8 километра, добавил он.

«Надеемся, что уже в сентябре от Москвы доедем до Арзамаса, а в декабре — до Казани. До конца следующего года планируем запустить движение на участке от Казани до Екатеринбурга и дальше до Тюмени», — подчеркнул зампредседателя Правительства РФ.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность седьмого этапа трассы составит 72 километра (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск), восьмого — 70 километров (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).