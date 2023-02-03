Марат Хуснуллин: В Татарстане на два года раньше люди получили более качественные дороги

В прошлом году показатель по приведению региональных дорог в нормативное состояние по всем субъектам России составил 49,7%. При этом в Татарстане этот показатель был достигнут с опережением на два года. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«На два года раньше люди получили более качественные дороги. Это огромное достижение. Это хороший вклад в достижение показателей по всей стране и для жителей региона», — сказал вице-премьер РФ.

Системная работа в сфере дорожного хозяйства в Татарстане налажена на высоком уровне, подчеркнул Хуснуллин. «В рамках национального проекта („Безопасные качественные дороги“ — прим. Т-и) ежегодно опережающими темпами реализуется проект по приведению региональных автодорог и дорог в агломерациях в нормативное состояние», — добавил он.

Вице-премьер напомнил слова Президента России Владимира Путина, который заявил, что динамику по ремонту дорог важно не снижать, а регионам, которые будут выполнять работы раньше срока, необходимо обеспечить опережающее финансирование.

«В этой связи наша задача — сохранить набранные темпы — как по строительству новой инфраструктуры, так и по приведению существующей дорожной сети в нормативное состояние», — отметил он.

Хуснуллин также заметил, что, несмотря на ковидные ограничения, санкции и рост стоимости строительных ресурсов, в последние три года идет планомерное развитие транспортной инфраструктуры. «И большой вклад в это вносит Татарстан», — заверил он.

Прошлый год был рекордным для дорожной отрасли России, констатировал спикер. Так, в регионах было уложено 176 млн кв. метров асфальта (с учетом присоединенных к РФ территорий), что на 14 млн кв. метров больше, чем в 2021 году, и на 31 млн кв. метров больше, чем в 2020 году, заключил вице-премьер.

Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» первоначально назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он наследует федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», который реализовывался в 2017-2018 годах, в том числе и в Татарстане.