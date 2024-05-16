Марат Хуснуллин: Сотрудничество с исламским миром стало приоритетом внешней политики РФ

Фото: rais.tatarstan.ru

Россия видит перспективы в сотрудничестве с мусульманским миром, тем более что эти отношения являются стабильными и предсказуемыми. Об этом сообщил зампред правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин. Он стал участником заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Казани.

«Развитие сотрудничества с мусульманскими странами – один из приоритетов нашей внешней политики. Это сотрудничество приобрело характер стратегического партнерства, и оно динамично развивается благодаря работе Группы стратегического видения», – заявил Хуснуллин.

Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» вносит вклад в укрепление связей с мусульманскими странами, считает зампред правительства РФ.

Несмотря на новые вызовы и угрозы, существующие в мире, отношения России с исламским миром носят стабильный и предсказуемый характер, отметил Хуснуллин. По его словам, РФ видит в них перспективы для дальнейшей работы.

Марат Хуснуллин также подчеркнул, что заседание проходит в непростое время, когда исламский мир переживает суровые испытания на Ближнем Востоке.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.