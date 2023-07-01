Марат Хуснуллин: Сабантуй в Москве давно стал нашей доброй традицией

Проведение Сабантуя в Москве уже давно стало доброй традицией. С нетерпением ждут праздника плуга не только живущие в столице татары, но и все жители города. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его поздравление гостям Сабантуя зачитал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Это праздник, который нам дарят Татарстан и Башкортостан. Хочу от лица москвичей поблагодарить всех организаторов за подарок, который вы дарите нам каждый год. Не могу не сказать слов благодарности всей команде республики Татарстан, Башкортостану» — процитировал московский политик слова вице-премьера во время церемонии открытия.

Городской Сабантуй в Москве традиционно проходит в музее-заповеднике «Коломенское». На него собираются не только местные татары и башкиры, но и обычные москвичи и гости столицы, включая представителей зарубежных стран. Мероприятие традиционно посещают видные представители татарской общественности, ученые, артисты, Герои России. На этот раз среди пришедших на праздник были и участники специальной военной операции.

Ранее Алексей Шапошников указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова был награжден медалью «100-летие образования Татарской АССР».