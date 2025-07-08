Марат Хуснуллин рассказал о поддержке семей на государственном уровне

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении, опубликованном в Телеграм-канале, он подчеркнул, что семья остается опорой, источником душевного тепла и сил.

Хуснуллин отметил, что в России под руководством Президента ведется системная работа по поддержке семей. Особое внимание уделяется строительству социальной инфраструктуры – детских садов, школ, поликлиник. Кроме того, активно обновляются общественные пространства. Так, по его словам, с 2017 года в стране благоустроено порядка 9 тысяч парков.

Вице-премьер подчеркнул, что важны не только количественные показатели, но и то, как такие изменения отражаются на качестве жизни. Благоустроенные пространства, по его словам, становятся площадками для семейного отдыха и общения, способствуют укреплению семейных связей.

Отдельно Хуснуллин напомнил о мерах финансовой поддержки – в частности, о программе семейной ипотеки. С момента ее запуска ею уже воспользовались около 1,5 миллиона семей по всей стране.

В завершение он пожелал, чтобы в каждом доме царили гармония, взаимопонимание и радость, а число крепких и счастливых семей с каждым годом только росло.

Модернизация и строительство социальной инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».