news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 ноября 2025 10:00

Марат Хуснуллин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Читайте нас в
Телеграм

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

«От вашего труда зависит удобство и безопасность поездок миллионов россиян, скорость передвижения грузов и в целом экономический рост нашей страны. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу налажена связь между населенными пунктами и регионами», – подчеркнул Хуснуллин в поздравлении, опубликованном на платформе MAX.

Он также рассказал о достижениях в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2020 года в регионы было поставлено более 18 600 новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Кроме того, за последние 10 месяцев построено, реконструировано и отремонтировано около 13 000 км дорог – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Впереди еще более масштабные задачи. Уверен, что все вместе, большой командой, мы с ними справимся», – добавил Хуснуллин, пожелав работникам транспорта и их семьям здоровья, благополучия и успехов.

#Марат Хуснуллин #поздравление #Транспорт #национальные проекты #нацпроекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025