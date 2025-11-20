Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

«От вашего труда зависит удобство и безопасность поездок миллионов россиян, скорость передвижения грузов и в целом экономический рост нашей страны. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу налажена связь между населенными пунктами и регионами», – подчеркнул Хуснуллин в поздравлении, опубликованном на платформе MAX.

Он также рассказал о достижениях в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2020 года в регионы было поставлено более 18 600 новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Кроме того, за последние 10 месяцев построено, реконструировано и отремонтировано около 13 000 км дорог – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Впереди еще более масштабные задачи. Уверен, что все вместе, большой командой, мы с ними справимся», – добавил Хуснуллин, пожелав работникам транспорта и их семьям здоровья, благополучия и успехов.