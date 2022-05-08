news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 мая 2022  16:12

Марат Хуснуллин посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР

news_top_970_100
Марат Хуснуллин посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР
фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин побывал на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также посетил Мариуполь, Волноваху и другие города. Об этом зампред Правительства РФ рассказал в своем Telegram-канале.

«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи», — поделился Хуснуллин и добавил, что пообщался с местными жителями освобожденных населенных пунктов.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней, после обращения глав народных республик, он объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#Марат Хуснуллин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100