Марат Хуснуллин: По объемам дорожного строительства Татарстан занял первое место в России

По объемам дорожного строительства Татарстан находится на первом месте в России, не учитывая Москву. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«В республике реализуются федеральные и региональные программы, строители загружены. На протяжении реализации федерального проекта „Безопасность дорожного движения” в регионе достигаются показатели по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях», — сказал вице-премьер России.

Он отметил, что тот объем работ, который проделан в Татарстане по приведению дорог в нормативное состояние, тоже способствовал снижению аварий.

Хуснуллин подчеркнул, что задача этого года — не снизить набранные темпы дорожного строительства. «Это непростая задача. Все-таки очень высокий показатель прошлого года, но мы настроены его выполнить. Сейчас отрабатываем механизм опережающего финансирования, чтобы взять деньги с 2024, 2025 годов и дать на ремонт и строительство дорог в этом году», — заметил он.

По поручению Президента России Владимира Путина в прошлом году была сформирована федеральная комплексная программа обновления общественного транспорта, добавил спикер. По этой программе в 2023-2024 годах в регионы планируется поставить не менее 4130 единиц транспорта с привлечением средств ФМП на льготных условиях.

«Прошу использовать данный механизм по обновлению подвижного состава и подать заявки в Минтранс на участие в конкурсе по отбору субъектов», — заключил он.