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Марат Хуснуллин: По нацпроекту обновлено уже около 400 км дорог к спортобъектам
С начала этого года в российских регионах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновлено 120 участков региональных и местных дорог, ведущих к спортивным организациям. Их общая протяженность составляет около 400 км, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Качественные дороги и транспортная доступность играют немаловажную роль для развития любой сферы жизни, в том числе для развития и популяризации любительского и профессионального спорта, здорового образа жизни. Взрослые и дети должны иметь возможность с комфортом добираться до стадионов и спортивных школ», – цитирует вице-премьера пресс-служба Правительства РФ.
По словам Хуснуллина, в прошлом году по нацпроекту в регионах обновили 725 км дорог к спортивным объектам. В этом году уже более половины из запланированных «спортивных маршрутов» сданы в эксплуатацию, и работа продолжается, отметил он.
Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 181 дорожный объект к спортивным учреждениям общей протяженностью более 780 км.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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