Марат Хуснуллин одобрил ремонт дорог к Болгару более чем на 1 млрд рублей

Сегодня, 5 июня, ремонт подъездных дорог к Болгару одобрил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, назначенный главой федерального оргкомитета по организации празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы обозначили три маршрута, ведущие в Болгару. Протяженность маршрута Казань-Болгар - 190 км, 23 км нуждаются в ремонте. На маршруте Ульяновск - Болгар из 123 км требуется ремонт на 9 км дороги. Трасса от Самары до Болгара 270 км, 14 км требуют ремонта», — рассказал Хуснуллин на совещании по вопросам проведения юбилейных мероприятий в 2022 году.

По словам спикера, в Булгаре тоже проведены работы, необходимо проложить 4,8 км дороги.

«На ремонт дорог будут направлены 1 млрд 600 тысяч рублей. Все документы по проекту есть. Начинайте проектные работы, деньги найдем», — сказал Марат Хуснуллин.