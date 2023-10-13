Марат Хуснуллин назвал Татарстан среди лидеров по показателям реализации нацпроектов

Татарстан вошел в число регионов, лидирующих по показателям реализации национальных проектов. Об этом на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Высокую планку работы хочу отметить в Нижегородской области, Республике Татарстан, Пензенской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, республиках Бурятия и Адыгея, Самарской и Тюменской областях, Чувашской Республике», — перечислил замглавы Правительства России.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ «Татар-информу» рассказали, что в рамках реализации национальных проектов в Татарстане в 2023 году уже ввели в эксплуатацию 164 объекта.

«В том числе, 4 объекта по национальному проекту „Жилье и городская среда», десять объектов по нацпроекту „Образование”, 143 объекта — „Здравоохранение” и семь объектов — „Культура”», — прокомментировали в ведомстве.

В Минстрое Татарстана также отметили, что в минувшем 2022 году по нацпроектам в республике было введено в общей сложности 125 объектов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.