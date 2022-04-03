Марат Хуснуллин назвал ключевыми событиями недели льготы по ипотеке и для застройщиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал ключевые события уходящей недели. Таковыми он считает подписание соглашений по льготной ипотеке и льготным кредитам для застройщиков.

«Тем самым мы поддерживаем и спрос, и предложение», - написал зампред правительства РФ в своем телеграм-канале.

Ранее Хуснуллин уже говорил, что в этом году на поддержание уже взятых кредитов по ипотеке потребуется 220-240 млрд рублей. На те что возьмут в этом году казне придется выделить еще 70-80 млрд рублей.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству изменить условия льготной ипотеки на новостройки. Ставка должна составить не более 12% вместо текущих 7% годовых.