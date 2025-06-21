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Общество 21 июня 2025 12:59

Марат Хуснуллин на Сабантуе в Казани: Этот праздник стал символом народа Татарстана

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Сабантуй в Татарстане – поистине народный праздник, объединяющий всех людей в республике. Таким мнением на Сабантуе в Мирном в Казани поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сабантуй стал символом татарской культуры, многонационального народа республики. Уже несколько лет я работаю на федеральном уровне и бываю в разных регионах. И могу с уверенностью сказать, что Татарстан сегодня является лидером по многим направлениям не только в России, но и в мире», – заявил вице-премьер.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря слаженному труду всех татарстанцев.

#Марат Хуснуллин #сабантуй
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