Марат Хуснуллин на Сабантуе в Казани: Этот праздник стал символом народа Татарстана

Сабантуй в Татарстане – поистине народный праздник, объединяющий всех людей в республике. Таким мнением на Сабантуе в Мирном в Казани поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сабантуй стал символом татарской культуры, многонационального народа республики. Уже несколько лет я работаю на федеральном уровне и бываю в разных регионах. И могу с уверенностью сказать, что Татарстан сегодня является лидером по многим направлениям не только в России, но и в мире», – заявил вице-премьер.

По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря слаженному труду всех татарстанцев.