Хуснуллин: Когда заработает коридор «Север – Юг» — вопрос №1 для арабского мира

Во время сессий KazanForum-2024 представители многих стран Персидского залива активно обсуждали реализацию проекта транспортного коридора «Север – Юг». Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«На KazanForum представлен весь арабский мир. Для всех вопрос номер один — когда заработает коридор „Север — Юг“ и что для этого нужно сделать. Все верят в этот проект. Он станет альтернативой Суэцкому каналу. Нужно развивать эти направления и обеспечивать быструю перевалку с одного вида транспорта на другой», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что Татарстан играет здесь особую роль, потому что Волга, которая протекает в том числе на территории республики, должна стать одним из основных транспортных каналов для этого коридора.