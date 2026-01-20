news_header_top
Общество 20 января 2026 12:01

Марат Хуснуллин: «Минтимер Шаймиев всегда был и остается для меня наставником и примером»

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил с днем рождения первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. В своем Телеграм-канале он отметил, что Шаймиев – Герой Труда России, человек с высоким авторитетом и заслуженным уважением, чье имя неразрывно связано со становлением Татарстана как передового и динамично развивающегося региона.

«Лично для меня Минтимер Шарипович был и остается мудрым учителем, опытным наставником и личным примером во многих сферах жизни. Для меня большая честь, что именно под его руководством прошла часть моего профессионального пути», – добавил Хуснуллин.

Хуснуллин пожелал Минтимеру Шаймиеву крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и дальнейших успехов.

Фото: https://t.me/mkhusnullin

#Минтимер Шаймиев #Марат Хуснуллин
