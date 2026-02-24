Марат Хуснуллин: «ИЖС остается точкой роста строительной отрасли»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интерес к частным домам в России растет уже несколько лет. С 2019 года в стране ввели более 370 млн квадратных метров индивидуального жилья. По словам заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, люди стали чаще строить собственные дома в том числе благодаря льготной ипотеке и программе социальной газификации.

Чтобы поддержать этот тренд, правительство утвердило комплекс мер по развитию индивидуального жилищного строительства. Документ подготовили по поручению Президента России Владимира Путина. Программа рассчитана до 2030 года.

Как отметил Хуснуллин, задачи – сделать частные дома более доступными, нарастить темпы строительства, обеспечить защиту средств граждан, развивать инфраструктуру и доработать законодательство в этой сфере.

Для этого планируется активнее вовлекать земельные участки под застройку, готовить их к строительству и продолжать газификацию. Также будет проработан вопрос дополнительных мер поддержки для регионов, подрядных организаций и производителей домокомплектов.

Вице-премьер подчеркнул, что доля индивидуального жилья в общем объеме ввода остается стабильно высокой и рассматривается как точка роста для строительной отрасли. По его словам, развитие ИЖС связано не только с экономикой, но и с демографией: когда у людей есть возможность жить в просторном и комфортном доме, они увереннее смотрят в будущее. В правительстве намерены продолжать работу в этом направлении.