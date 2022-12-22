Марат Хуснуллин: «У нас очень перспективная программа по привлечению исламских финансов»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал интервью автору и ведущей медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дине Газалиевой

Фото: предоставлено Диной Газалиевой

«Вижу отношение духовенства и послов восточных стран – они расположены к нам, они нас поддерживают»

Марат Шакирзянович, вы являетесь председателем оргкомитета по проведению Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Как вы считаете, насколько успешно он пройден и будет ли у нас звучать его эхо – в делах, в поступках, в стройках?

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что у нас получилось провести на хорошем уровне юбилей 1100-летия принятия ислама. Мы создали оргкомитет, составили план - график реализации мероприятий. Прописали все, что мы будем делать: вопросы, связанные с развитием культуры, с развитием инфраструктуры, с общественными мероприятиями, с изданием печатных изданий. И у нас все получилось, практически все мероприятия были выполнены по плану. И плюс у нас еще в процессе работы добавился ряд мероприятий. И я считаю, что эффект достигнут. Главный эффект, что люди, которые привержены мусульманской вере, еще раз обратили внимание на эту тему. Юбилейный год подчеркнул важность этого дня в жизни каждого. Мы посмотрели и вопросы, связанные с укрупнением материально-технической базы нескольких мечетей.

«Достроили ряд объектов, подводящую инфраструктуру к Болгару. Дороги, общее благоустройство» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Реконструировать начали тоже?

Да, начали строить. Достроили ряд объектов, подводящую инфраструктуру к Болгару. Дороги, общее благоустройство. Когда мы говорим про отношение исламского мира к России, то на празднование 1100-летия приехало 64 страны! Я вижу отношения послов мусульманских стран, вижу отношение духовенства восточных стран – они расположены к нам, они нас поддерживают.

Это бесценно, конечно.

Да, они настроены укреплять взаимоотношения, связи. У нас очень перспективная программа по привлечению исламских финансов. Динамика очень хорошая, и, безусловно, на праздновании 1100-летия все это не закончится. Будем дальше поддерживать динамику развития ислама.

Марат Хуснуллин: «Восток нам открывает двери, да он и не закрывал их» Фото: предоставлено Диной Газалиевой

«Я лично разговаривал на эту тему с Президентом»

В этом году татарстанскому форуму KazanSummit придали федеральный статус, настолько важно?

Я считаю, что данное мероприятие имеет значение не только для Татарстана и для России, но и для всего мира. Причем огромное, в рамках сегодняшней политической ситуации, когда Запад от нас отвернулся. Восток нам открывает двери, да он и не закрывал их. Поэтому налаживание и укрепление связей с восточными коллегами, а это в основном исламский мир, имеет особое стратегическое значение.

У нас так получилось органически, что 1100-летие принятия ислама плавно перешло в KazanSummit. Было обращение Президента Татарстана Рустама Минниханова в адрес Президента нашей страны Владимира Путина о том, чтобы сделать этот форум федеральным мероприятием. Оно было поддержано. Более того, я лично разговаривал на эту тему с Президентом, и Владимир Владимирович сказал, что этим нужно заниматься, поручил организовать все на хорошем уровне.

Мы провели в Москве первое заседание оргкомитета, и, честно говоря, я был приятно удивлен масштабом, подходами, объемом вовлеченных участников в этот вопрос. Считаю, что это действительно достойная площадка и у нас будет чисто восточное направление, связанное с исламским странами. Это Ближний и Дальний Восток, где уже исторически хорошие отношения, тем более что мы очень тесно связаны по экономике со странами Персидского залива. Это прямо влияет на стоимость нефти, а это влияет на благосостояние нашей страны. Поэтому это очень важное мероприятие, и мы постараемся провести его на хорошем уровне!

В поддержку ваших слов хочу поделиться: мы буквально недавно были в Бахрейне с большой делегацией Татарстана. И как раз вот Рустам Нургалиевич в качестве представителя мусульман России выступал на международном форуме… Очень тепло встречали нас, были очень расположены…

Да-да, согласен!

«KazanSummit имеет значение не только для Татарстана и для России, но и для всего мира» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На двоих как бы 20 лет жизни стройкомплекса»

Марат Шакирзянович, у вас в каждом ответе обязательно звучит строительная тема, потому что вы в душе строитель. А нашему Минстрою и строительному комплексу Татарстана исполнилось 100 лет. Эта дата ведь и вас лично касается?

Я очень хорошо помню динамику развития отрасли. Когда я пришел на работу в Минстрой в 2000-м году, у меня бюджет был 50 млн рублей. У нас денег-то особо на стройку не было. Сейчас у нас в бюджеты даже малых сельских районов закладывают больше денег на стройку. И в то время мы начали серьезные строительные преобразования. Появилась программа аварийного жилья, которая была признана успешной. В Татарстане нет аварийного жилья в том понимании, в каком есть по стране.

А каким огромным был масштаб этой работы…

Более взрослые люди помнят, что центр Казани состоял из трущоб и бараков. Я сам вырос в таком районе, после роддома меня привезли в центральную часть города. У нас там жили родственники. И я сам жил в этих условиях, в бараке. Потом появилась Программа строительства дорог Татарстана, Программа развития промышленности, Программа капитального ремонта жилых домов… Дальше пошло-поехало. И строительный комплекс Татарстана стал признанным лидером в России. Штабную культуру управление стройкомплексом Татарстана я сначала перенес в Москву, а затем на федеральный уровень. Что это означает? Мы каждую неделю собираем штаб со всеми руководителями регионов, и каждый руководитель контролирует в ручном режиме каждый объект. Мы делаем светофор: красный - у кого плохо, желтый - у кого средне, зеленый – кто выше среднего. Могу сказать, что по 15 федеральным программам, которые реализуются в Татарстане, республика везде в зеленой зоне, то есть входит в тройку лидеров по объему строительства, по качеству, по выполнению обязательств. Я считаю, что это большая системная работа и большой успех строителей Татарстана.

Какие слова вы хотели бы сказать в адрес тех, кто сейчас работает в строительной отрасли республики?

Хочу пожелать здоровья, терпения, целеустремленности и обязательно достижения цели! Вот прошло 100 лет со дня образования Минстроя Татарстана. Из них 10 лет я возглавлял министерство, 10 лет – Ирек Файзуллин. На нас двоих приходится 20 лет жизни стройкомплекса.

«Десять лет я возглавлял Минстрой Татарстана, десять лет – Ирек Файзуллин. На нас двоих приходится 20 лет жизни стройкомплекса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда получается, я в выходные ухожу в лес, могу уйти на целый день, отключить мозги…»

Марат Шакирзянович, вы много успеваете, график интенсивный, эффективность работы высокая... За счет чего это достигается, как вы восполняете свои внутренние ресурсы, какие у вас секреты?

Я занимаюсь восточными практиками, а они подразумевают баланс энергии. То есть у человека должен быть сбалансированный внутренний дух, он должен верить в то, чем занимается. У него должна быть идея, ради которой он живет, которая дает свой внутренний баланс в голове. Вот у меня есть идея в виде национального проекта – построить миллиард квадратных метров жилья, чтобы каждый пятый россиянин в стране был в новом жилье.

Это громадная и амбициозная идея!

Вот мы ей и живем – вся моя команда, идем к этой цели. В этом году у нас будет самый высокий ввод жилья за всю историю страны! Поэтому, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, главное - это внутренний баланс. В голове должна быть удовлетворенность от того, что ты делаешь. Второе - это физическая форма. Надо заниматься практикой, и я занимаюсь цигуном, занимаюсь йогой.

Каждый день?

Я занимаюсь с удовольствием, но есть у меня проблема в виде нехватки времени. Например, когда график нарушается. Вот недавно приехал с Крымского моста в 4 утра, после этого проснуться в шесть утра и заниматься очень тяжело. Хотя нужно заниматься каждый день. Когда получается, я в выходные ухожу в лес. Могу уйти на целый день, отключить мозги. Все-таки духовная уверенность в том, что ты делаешь, и физические занятия позволяют достигнуть баланса. Они дают внутреннюю энергию для решения задач.

«За 55 дней восстановили то, что в обычной жизни нужно делать около года» Фото: kremlin.ru

«…300 тонн конструкции сдвинуть на домкратах – это ювелирная работа, и она была сделана!»

Марат Шакирзянович, вы упомянули Крымский мост. Мы все переживали за его судьбу…

Мост восстановили. Я могу сказать, что сроки восстановления такого разрушения - это по мировым масштабам очень серьезная работа. 1200 тонн за 55 дней. Сделать проект, изготовить, привезти, уложить… Это высочайший профессионализм команды, заказчика, проектировщика, подрядчика. За 55 дней восстановили то, что в обычной жизни нужно делать около года. Я вот занимался в таком режиме: каждый день в 8 утра отчет за ночь - что сделано и план на день. Последние две-три недели уже видишь: тут по графику все идет день в день, даже час в час. У нас были позиции, которые мы делали по часам.

И ночами работа шла?