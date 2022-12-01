Марат Хуснуллин: Дорожники уже «одели» в асфальт более 70% трассы М12

Более чем на 70% скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань уложен асфальт. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Дорожники уже “одели” в асфальт более 70% трассы М12, а это порядка 570 км», – отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что работы по асфальтированию автомагистрали, запланированные на этот год, выполнены. На дорожное покрытие израсходовано более 5,8 млн тонн асфальтобетона.

По 48 километрам дороги уже ездят автомобили. Завершить работы по основному ходу трассы планируется в следующем году.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

В Татарстане трасса пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 километра.