Марат хазрат Марданшин: Не надо бояться защищать свою Родину

Не надо бояться ехать в зону специальной военной операции, не надо бояться защищать свою Родину. Об этом заявил казый, имам-мухтасиб Ютазинского района Татарстана Марат хазрат Марданшин во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«Ислам – это религия добра и мира. Но когда твоей Родине угрожает опасность, шариат предписывает мусульманину встать на ее защиту. Это можно сравнить с тем, когда к твоему дому подходить неадекватный сосед с оружием и угрожает твоей семье. Любой мужчина встанет на защиту своей семьи», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин периодически выезжает в зону СВО, встречается с бойцами, организует сбор гуманитарной помощи.

В ходе последней поездки в зону спецоперации делегация духовных деятелей Татарстана попала под обстрел. Никто не пострадал.

«Поездка показала, что наши бойцы различных религий, национальностей плечом к плечу защищают Родину. Точно также в тылу люди, объединившись, делают все, чтобы оказать помощь. Бойцы рассказали, что государство обеспечивает их питанием, обмундированием. Им сегодня необходима религиозная поддержка, духовная пища. Мы им привезли молитвенники. У них глаза загорелись», – сообщил Марданшин.

Он убежден, что приезд священнослужителей в зону спецоперации поднимает боевой дух бойцов.

«Двое суток со всей своей хваленой техникой, с дронами, снарядами они пытались уничтожить нашу группу. Но в Коране говорится, если Аллах не пожелает, и скажет “нет”, никто не сможет принести вред. Все в руках Аллаха, это предписано, поэтому не надо бояться туда ехать. Лучше прожить короткую жизнь гордым львом, чем длинную жизнь побитой собакой», – заметил спикер.

Протоиерей Андрей Зиньков добавил, что духовенство Казанской епархии ежемесячно посещает зону СВО, поддерживает бойцов молитвой, исповедует и причащает.

«Многие принимают крещение. Просят, чтобы мы молились за них», – рассказал он.

По словам Зинькова, Казанская епархия отправила в зону СВО уже более 2 тыс. аптечек.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.