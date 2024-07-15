Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Марат хазрат Марданшин: Не надо бояться защищать свою Родину
Не надо бояться ехать в зону специальной военной операции, не надо бояться защищать свою Родину. Об этом заявил казый, имам-мухтасиб Ютазинского района Татарстана Марат хазрат Марданшин во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Ислам – это религия добра и мира. Но когда твоей Родине угрожает опасность, шариат предписывает мусульманину встать на ее защиту. Это можно сравнить с тем, когда к твоему дому подходить неадекватный сосед с оружием и угрожает твоей семье. Любой мужчина встанет на защиту своей семьи», – отметил спикер.
Он подчеркнул, что глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин периодически выезжает в зону СВО, встречается с бойцами, организует сбор гуманитарной помощи.
В ходе последней поездки в зону спецоперации делегация духовных деятелей Татарстана попала под обстрел. Никто не пострадал.
«Поездка показала, что наши бойцы различных религий, национальностей плечом к плечу защищают Родину. Точно также в тылу люди, объединившись, делают все, чтобы оказать помощь. Бойцы рассказали, что государство обеспечивает их питанием, обмундированием. Им сегодня необходима религиозная поддержка, духовная пища. Мы им привезли молитвенники. У них глаза загорелись», – сообщил Марданшин.
Он убежден, что приезд священнослужителей в зону спецоперации поднимает боевой дух бойцов.
«Двое суток со всей своей хваленой техникой, с дронами, снарядами они пытались уничтожить нашу группу. Но в Коране говорится, если Аллах не пожелает, и скажет “нет”, никто не сможет принести вред. Все в руках Аллаха, это предписано, поэтому не надо бояться туда ехать. Лучше прожить короткую жизнь гордым львом, чем длинную жизнь побитой собакой», – заметил спикер.
Протоиерей Андрей Зиньков добавил, что духовенство Казанской епархии ежемесячно посещает зону СВО, поддерживает бойцов молитвой, исповедует и причащает.
«Многие принимают крещение. Просят, чтобы мы молились за них», – рассказал он.
По словам Зинькова, Казанская епархия отправила в зону СВО уже более 2 тыс. аптечек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»