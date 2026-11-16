Марат Валиуллин: «Сафонов входит в топ сильнейших центров КХЛ»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил о возвращении нападающего Ильи Сафонова. 25-летний форвард подписал с клубом соглашение, которое действует до 31 мая 2029 года.

Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин прокомментировал возвращение форварда:

«Сафонов был в числе наших ключевых игроков в последние годы, его мастерство, габариты, умение создать момент для партнёров и игра на пятаке очень востребованы в команде. Мы всегда ценили его профессионализм, основательность на площадке и отношение к коллективу и клубу. Илья входит в топ сильнейших центров КХЛ, поэтому мы очень рады его возвращению и новому контракту сразу на три сезона», – сказал Валиуллин пресс-службе.

Начало сезона-2026/2027 Сафонов провёл в системе «Ванкувер Кэнакс», выступая за фарм-клуб в АХЛ. Ранее он уже защищал цвета «Ак Барса», проведя 410 матчей и набрав 154 (75+79) очка при показателе полезности «+90».