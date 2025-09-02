Марат Валиуллин рассказал о дальнейшей судьбе Терехова в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением относительно будущего нападающего Семена Терехова. Ранее появилась информация, что с 23-летним нападающим хотят расстаться.

«В межсезонье на нас действительно выходили два-три клуба с предложениями о Терехове. В данный момент это игрок нашего клуба. Возможно, в дальнейшем мы будем рассматривать варианты с арендой. Мы всегда за то, чтобы воспитанники нашей системы развивались. Из недавнего опыта – пример с Никитой Евсеевым, с которым мы подписали двухлетний контракт и отдали на год в аренду», – сказал Валиуллин на предсезонной пресс-конференции для СМИ.

В сезоне 2024/25 Семен Терехов провел за «Ак Барс» в КХЛ 39 матчей (включая плей-офф). На его счету 11 очков, 6 голов и 5 передач.