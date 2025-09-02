news_header_top
2 сентября 2025 14:21

Марат Валиуллин рассказал, на какие еще позиции ищет усиление для «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции рассказал, кого еще в «Ак Барсе» хотят подписать, чтобы усилить состав. Он отметил, что в клубе ждут игроков, которые проходят просмотровые лагеря за океаном, чтобы определиться с игроками.

«Мы сейчас смотрим иностранцев тех, кто на трайаутах (испытаниях) в НХЛ на данный момент. Планируем, что один нападающий появится из русских хоккеистов в ближайшее время. И будем наблюдать, что у нас будет с потолком, чтобы смотреть на иностранный рынок дальше», – приводит слова Валиуллина корреспондент «ТИ-Спорта» из «Татнефть Арены».

