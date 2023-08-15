Марат Валиуллин раскрыл детали перехода Дмитрия Яшкина в «Ак Барс»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переходе Дмитрия Яшкина в казанский клуб.

Об этом функционер «барсов» заявил в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

«Самый горячий лот этого межсезонья был как раз Яшкин, который в итоге оказался у нас. Ни игрок, ни клубы с ним не торопились, спокойно вели переговоры. Мы ведь играли до конца апреля, а большинство наших игроков было подписано в сезоне. В течение сезона работали над тем, чтобы подписать и сохранить хоккеистов.

Финальные переговоры с Дмитрием? Я сам лично организовал встречу с Зинэтулой Билялетдиновым и присутствовал вместе с ними. Это было, когда уже должны были перейти к подписанию контракта с Яшкиным. Собрались втроем с Билялетдиновым и переговорили.

Тогда мы понимали, что Билялетдинов останется в системе клуба. И в разговоре с новичками мы этого не скрывали. На тот момент он еще думал над контрактом», – заявил Валиуллин.

Напомним, самый ценный хоккеист минувшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин перешел в «Ак Барс» этим летом.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал полную версию интервью с Маратом Валиуллиным, в котором генменеджер «барсов» рассказал о нюансах трансферной кампании, переговорах с Билялетдиновым и многом другом.