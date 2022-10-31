Марат Валиуллин: «Радулов недоволен ситуацией? А когда он был доволен?»

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал корреспонденту «ТИ-Спорт» заявление Александра Радулова в СМИ о своем выводе из основного состава казанского клуба.

Ранее Радулов прокомментировал скандальную ситуацию в «Ак Барсе».

- Александр Радулов говорит о предвзятом отношении к себе. Как прокомментируете это?

- Нечего комментировать, это просто рабочий момент.

- Вам не кажется, что слишком много информации из клуба просачивается через инсайды? Не будь этого, конфликта можно было бы избежать?

- Нет никакого конфликта.

- Но Радулов же недоволен ситуацией?

- А когда он был доволен? Радулов – человек эмоциональный, – заявил Валиуллин нашему изданию.