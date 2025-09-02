Марат Валиуллин: «Был диалог с Ремпалом, Ливо, но они сами сделали выбор»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал летнее межсезонье команды и оценил трансферную кампанию клуба.

«Поздравляю всех с началом сезона. Интересное межсезонье получилось в КХЛ. Брались игроки клубами, потом через месяц обменивались. Хочу сказать, что мы шли по своему плану. Подписывали тех хоккеистов, которые были в проекте. Что-то не получилось. Не получилось подписать Спронга. Он сам выбрал ЦСКА, по финансам наше предложение было не хуже. С Шелдоном Ремпалом был также диалог. Он решил подписать двусторонний контракт с «Вашингтоном». Возможно, осенью вернемся к диалогу с ним, если у него не получится пробиться в НХЛ. Что касается Ливо, с ним мы тоже разговаривали. Но финансовые требования Джошуа были сильно выше, чем у нас оставалось под потолком. Поэтому решили сделать выбор в пользу Денисенко», – цитирует Валиуллина корреспондент «ТИ-Спорта».

6 сентября «Ак Барс» проведет первый матч предстоящего регулярного чемпионата КХЛ. Встреча казанцев состоится против «Металлурга» в Магнитогорске. Начало – в 14:00.