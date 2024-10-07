Марат Шарифуллин: На каждого жителя России приходится примерно 1,5 килограмма монет

Марат Шарифуллин

Фото: пресс-служба Нацбанка РТ

Сегодня, 7 октября, в России, в том числе и в Татарстане, стартовала Монетная неделя. Чем она полезна для граждан? Нужна ли мелочь банкам? И сколько всего монет на руках у россиян? Обо всем этом рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

— Марат Дамирович, несмотря на рост безналичных платежей, наличные деньги остаются важной частью финансовой системы нашей страны. Но есть ли сейчас необходимость в монетах малого номинала, например, в копейках? Нет ли планов по выводу их из обращения?

— Банк России не планирует выводить монеты из обращения, даже копейки. Они остаются законным средством платежа. Монеты выполняют функцию расчетов, так как цены и тарифы устанавливаются в рублях и копейках. Кроме того, например, банки при закрытии счета также обязаны рассчитаться с клиентом с точностью до копейки.

— Сколько монет сейчас находится на руках у граждан?

— Сейчас в обороте в целом по стране находится около 72 млрд монет на общую сумму почти 127 млрд рублей. Если условно разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей. Большая часть металлических денег «прячется» в копилках и коробках и не работает. Всю эту мелочь можно вернуть в свой бюджет.

— Как это сделать? Люди ведь зачастую не идут в банк с мелочью, стесняются, предполагая, что она никому не нужна.

— Но это не так. Можно и нужно расплачиваться мелочью в магазинах, в транспорте, приносить в банки. Кредитные учреждения нуждаются в монетах и будут благодарны, если вы их принесете. И для этого даже проводят специальные акции по приему монет. Как раз сейчас, к примеру, по всей стране проходит Монетная неделя. С 7 по 20 октября многие банки принимают у граждан накопившуюся мелочь, зачисляют на счет, а в некоторых офисах банков еще и обменивают мелочь на банкноты без комиссии. Некоторые банки предлагают своим клиентам сувениры или памятные монеты. Подробности и условия лучше уточнить в том банке, где вы решили произвести обмен. А узнать, какие банки в Татарстане участвуют в акции и какие у них условия обмена монет, можно на сайте Монетнаянеделя.рф.

— Какие монеты можно принести, и надо ли как-то подготовиться к походу в банк с мелочью?

— Принести можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен. И не забудьте взять паспорт.

— Монетная неделя проходит уже второй раз в этом году. Сколько денег удалось вернуть в оборот таким образом весной?

— Весной этого года во время Монетной недели татарстанцы вернули в обращение почти 547 тыс. монет на общую сумму более 2,6 млн рублей.

— Какие монеты приносят чаще всего?

— Во время монетной недели весной этого года больше всего татарстанцы принесли в банки монет номиналом десять рублей — это более 189 тыс. штук, один рубль — более 97 тыс. монет.