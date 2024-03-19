Марат Самигуллин: Татарстанцы, как и все россияне, консолидировались вокруг своего лидера

Татарстанцы, как и все россияне, консолидировались вокруг своего лидера. По предварительным итогам ЦИК РТ, более 88,7% голосов на выборах Президента России жители Татарстана отдали Владимиру Путину. Об этом заявил заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«И это выше, чем в среднем по России. Таким образом, республика еще раз подтвердила приверженность выбранному курсу в развитии страны», – сказал спикер.

По его словам, депутаты-единороссы Госдумы от Татарстана и Госсовета республики все три дня голосования посещали избирательные участки. «Принимали участие в голосовании с семьями. На личном примере показывали и рассказывали, почему так важно принять участие в выборе будущего своей страны», – отметил Самигуллин.

Он добавил, что активисты местных отделений партии принимали участие в мероприятиях, создающих праздничное настроение, а также сами организовывали их рядом с избирательными участками.

«Это и Масленица, и чествование молодоженов, именинников. Помогали пожилым в организации голосования на дому. Общались с участниками СВО, спортсменами и другими известными татарстанцами, которые приходили на участки, чтобы принять участие в голосовании за Президента России», – уточнил единоросс.

Самигуллин подчеркнул, что обстановка в дни голосования на избирательных участках и в целом по республике была доброжелательная. «Для многих выборы запомнились яркими праздничными событиями, а актив “Единой России” внес свою лепту в проведение таких мероприятий. И партийцы, и сторонники шли на выборы с уверенностью и хорошим настроением», – заключил он.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.