Марат Самигуллин посетил Казанский вертолетный завод и вручил партийные билеты

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин посетил Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех. В ходе визита он вручил партийные билеты новым членам партии, а также ознакомился с производственными возможностями предприятия, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Во время осмотра Самигуллин посетил новые производственные корпуса, цех окончательной сборки и летно-испытательный комплекс. Он отметил, что увиденное производит сильное впечатление, и подчеркнул, что у завода есть серьезные перспективы дальнейшего развития.

Отдельное внимание он уделил производственно-учебному центру Казанского вертолетного завода. По его словам, центр выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. За год работы обучение здесь прошли несколько тысяч молодых людей.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В настоящее время подготовку в центре проходят учащиеся школ №54 и №11, а также студенты профильного авиационного колледжа, готовящего специалистов для отрасли.

Производственно-учебный центр оснащен современным оборудованием, которое используется непосредственно на производстве. Обучающиеся могут получить сразу несколько рабочих профессий. Образовательный процесс построен на практико-ориентированном подходе: около 30% времени отводится теоретическим занятиям, остальное – практике.

Как сообщил директор по персоналу Казанского вертолетного завода Николай Липатов, в центре реализуются программы по восьми направлениям и 38 профессиям, востребованным на промышленных предприятиях. Подготовка специалистов ведется не только для заводов Ростеха, но и для других предприятий Татарстана и регионов России.

Он подчеркнул, что на заводе ведется активная работа по привлечению молодежи к обучению рабочим профессиям.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Николай Липатов также отметил, что у многих молодых людей сохраняются стереотипы о заводском труде как о тяжелом и непривлекательном. По его словам, экскурсии и обучение на современном производстве меняют это представление и вызывают интерес к инженерным и рабочим специальностям.

Студентка четвертого курса Казанского авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева Дарья Угольникова рассказала, что совмещает учебу с работой в производственно-учебном центре КВЗ. Она прошла обучение по профессии слесаря механосборочных работ и теперь помогает мастерам в подготовке школьников.

Девушка отметила, что с детства планировала связать свою жизнь с авиацией, интересуется техникой и намерена продолжить семейную трудовую династию – на заводе работают ее родители.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В 2025 году на базе производственно-учебного центра КВЗ прошел чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. Соревновательные площадки посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На Казанском вертолетном заводе также растет число сотрудников, вступающих в партию «Единая Россия». Во время встречи с коллективом предприятия Марат Самигуллин вручил партийные билеты заместителю генерального директора по правовым вопросам, организационному развитию и закупочной деятельности Аделю Шагимарданову, начальнику центрального склада товарно-материальных ценностей Радифу Сабирову и секретарю Совета директоров Майе Лысовой.

В церемонии приняли участие генеральный директор завода Николай Яковлев и председатель профсоюзного комитета Гульнара Куреева.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Марат Самигуллин сообщил, что в настоящее время на заводе состоит более 60 членов партии «Единая Россия». Он выразил уверенность, что при поддержке руководства предприятия это число будет расти. Также он отметил, что Татарстанское региональное отделение партии занимает лидирующие позиции в стране по численности – более 131 тысячи членов.

В свою очередь Николай Липатов подчеркнул, что сотрудники завода планируют активнее участвовать в партийной работе, чтобы вносить больший вклад в развитие отрасли и региона. Он добавил, что членство в «Единой России» накладывает дополнительную ответственность на работников предприятия.