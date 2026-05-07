Марат Самигуллин навестил ветерана Великой Отечественной войны перед Днем Победы

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин в преддверии Дня Победы посетил ветерана Великой Отечественной войны Каую Хасанова. Поздравление прошло в рамках партийной акции «Подарок ветерану», сообщает пресс-служба партии.

Подарки и поздравления передали 100-летнему фронтовику, который живет в Казани. Марат Самигуллин отметил, что День Победы остается главным праздником страны, объединяющим память о трагических событиях войны и гордость за героизм народа. По его словам, именно благодаря таким людям, как Кауй Хасанов, страна смогла одержать победу в Великой Отечественной войне.

Кауй Хасанов родился 8 июля 1925 года в селе Кунашак Челябинской области в многодетной крестьянской семье. Когда ему было два года, семья переехала в Челябинск. Там он окончил семилетнюю школу и поступил в ремесленное училище.

На фронт Хасанов ушел добровольцем в 17 лет. Он воевал на 1-м Прибалтийском фронте, участвовал в освобождении Смоленской области и Белоруссии. Во время боев за Полоцк получил ранение, однако после лечения вернулся в строй. Позже продолжил службу в 5-м отдельном батальоне связи на Украинском фронте.

После еще одного ранения вновь вернулся к службе. Победу встретил в Вене, где после окончания войны прослужил еще два года.

Демобилизовался Кауй Хасанов в 1949 году. Через год женился, вместе с супругой они воспитали двух дочерей. После войны работал слесарем на производственном объединении «Полет», а также вел практические занятия в автотранспортном техникуме Челябинска.

В 1987 году супруги Хасановы переехали в Казань, чтобы жить ближе к дочерям.

Кауй Басырович награжден орденами Славы, Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и «За Победу над Германией».

Несмотря на возраст, ветеран продолжает вести активный образ жизни: любит готовить, следит за новостями и наизусть читает стихи Шоты Руставели и Андрея Дементьева.

Марат Самигуллин отметил, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. По его словам, старшему поколению повезло лично общаться с фронтовиками, видеть их в школах и слышать рассказы о войне, тогда как современной молодежи этого опыта уже не хватает. Он подчеркнул, что сегодня особенно важно сохранять память о подвиге ветеранов и передавать ее новым поколениям.

Также Самигуллин сообщил, что акция «Подарок ветерану», организованная партией «Единая Россия», проводится уже много лет и стала традицией.

Он рассказал, что партийный актив, депутаты и представители местных отделений в районах и городах посещают ветеранов на дому, вручают им подарочные наборы и поздравительные открытки от имени секретаря регионального отделения партии Фарида Мухаметшина.