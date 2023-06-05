Марат Самигуллин: «Единая Россия» продолжает поддерживать наших солдат на передовой

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники. Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений, сообщает информационный центр партии.

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками. А также автомобили с ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

Как рассказал руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин, татарстанское отделение партии поддерживает наших ребят на передовой с первых дней СВО. К работе подключились активисты и волонтеры, широкая сеть дружественных партии НКО. На фронт отправлены сотни тонн гуманитарных грузов.

«Работа по оказанию помощи фронту постоянно совершенствуется, адаптируется под нужды бойцов. Мы формируем надежный тыл, который снабжает наших героев всем необходимым! В Татарстане нет ни одного города или поселка, где бы активистами партии не была развернута работа по сбору помощи», - сказал Самигуллин.

В Казани единороссы составляют списки вещей на основе запроса бойцов. В мае было собрано около 600 кг помощи. В Верхнеуслонском районе партийцы восемь раз выезжали к мобилизованным. Доставили груз на 34 млн рублей и 42 машины, в том числе 2 «ГАЗ-66», 24 «УАЗа» и «Нивы». В Мамадышском районе жители Суньского сельского поселения, активисты местного отделения «Единой России» решили порадовать земляков национальным угощением и приготовили 80 кг чак-чака для бойцов СВО.

В Зеленодольске все собранные вещи, продукты питания и медикаменты местное отделение партии передает в общественную организацию «Боевое братство», которая ежемесячно доставляет гуманитарную помощь солдатам в зону СВО. В Азнакаево молодогвардейцы помогают в сборе посылок для мобилизованных. Местные бабушки вяжут носки, закупают для воинов матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи, аптечки и продукты питания. Военные костюмы от «Единой России» отправили на фронт из Актанышского района.

Из Набережных Челнов в зону СВО по инициативе мэра города, секретаря местного отделения партии Наиля Магдеева с начала специальной военной операции отправлено 26 конвоев гуманитарного груза. Это более 580 тонн на сумму более 150 млн рублей. Грузы формируются при поддержке администрации, предприятий и предпринимателей города и активном участии неравнодушных жителей. На фронт из Автограда отправляют все необходимое для солдат: автомобили, квадрокоптеры, бронежилеты, рации, бинокли, генераторы, печи-буржуйки, прожекторы, автозапчасти.

«Работа по поддержке наших солдат на передовой в татарстанском отделении “Единой России” продолжается», - добавил Самигуллин.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.