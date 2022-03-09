Марат Салахиев: Не все требования по обеспечению безопасности школ на 100% выполняются

Не все требования по обеспечению безопасности образовательных учреждений на 100% выполняются. Об этом заявил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по РТ Марат Салахиев на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Что касается обеспечения безопасности образовательных объектов первой, второй и третьей категорий опасности лицензионными частными охранными предприятиями, к сожалению, на 100% эти требования не выполняются. Пока выполнение требований осуществляется во время учебного процесса, а в ночное время остается ведомственный сторож. Необходимо взять под контроль работу этих сторожей», – сказал докладчик.

Салахиев добавил, что не все учреждения образования оснащены кнопками тревожной сигнализации. «Не во всех муниципальных образованиях имеются наши филиалы, и ряд дошкольных учреждений находятся вне зоны реагирования, – продолжил он. – Кнопки тревожной сигнализации у нас на мониторинге, и при поступлении сигнала тревоги мы передаем информацию в территориальные отделы полиции для реагирования».

По словам начальника управления, все образовательные организации первой и второй категорий опасности должны быть оснащены системой контроля управления доступом. «Это основное требование к объекту образования, потому что это позволяет не допустить посторонних в учреждение образования. Но не все школы оснащены системой контроля управления доступом. Конечно, это связано с финансированием», – отметил он.

Докладчик подчеркнул, что с 1 сентября по 31 декабря прошлого года были проведены выездные проверки частных охранных организаций, выявлено 21 нарушение лицензионных требований. Виновные привлечены к административной ответственности.

«Объекты первой, второй и третьей категорий должны быть оснащены системой видеонаблюдения с обязательной архивацией информации не менее одного месяца. Данные технические средства охраны позволят обеспечить безопасность в образовательном учреждении. Потому что только один сторож не сможет обеспечить контроль над всей школой и прилегающей территорией», – заявил он.

Заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров согласился с докладчиком в том, что еще остаются недостатки в обеспечении охраны школ. «Особого рвения на выполнение соответствующих законодательных актов также не просматривается. Чем дальше от нас уходит время, когда произошли трагические события в казанской гимназии, тем совсем уже расхоложенно относятся к этому вопросу», – заметил он.

По словам депутата, во время проверок образовательных организаций выяснилось, что требования ряда законодательных актов выполняются, но «качество их выполнения должно подвергнуться критике».

«На объектах первой и второй категорий еще как-то выполняется, а вот в организациях, где нет видеонаблюдения, непосредственного участия Росгвардии, где все отдано на откуп частным охранным предприятиям, еще работать и работать. Даже состав охранников, которые там работают, не дает какую-то уверенность в качественном выполнении услуг. В сельских районах все формально и для галочки. Контроль выхода этих охранников очень слабый», – резюмировал парламентарий.