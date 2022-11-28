Марат Сафиуллин: «Сумма всех налоговых льгот в этом году составила 1,4 млрд рублей»

У владельцев транспорта и недвижимости остались считаные дни для оплаты налогов на имущество. Как удобнее это сделать, кому предоставляются льготы и сколько средств должно поступить в казну, рассказал в интервью «Татар-информу» руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Марат Сафиуллин: «Впервые в этом году в налоговое уведомление включен повышенный НДФЛ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Более 800 тысяч татарстанцев получили уведомления в электронном виде»

– Марат Адипович, расскажите, как рассчитываются налоги на имущество.

– Налоги начисляются собственникам имущества, а их размер рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков. По транспортным средствам при исчислении используется мощность в лошадиных силах. Сведения об объектах поступают из регистрирующих органов – Росреестра, ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзора и других.

– А сколько уведомлений было разослано и на какую сумму?

– В этом году жителям нашей республики направлено 2,3 млн налоговых уведомлений. Всего начислено 8,7 млрд рублей – это на 600 млн рублей, или на 7,4% больше, чем год назад.

Вместе с имущественными налогами в уведомления включен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – в случае, если сумму не удержал налоговый агент. Всего по этой статье было начислено 243,3 млн рублей.

Впервые в этом году в налоговое уведомление включен повышенный НДФЛ: в том случае, если доходы человека за год превысили 5 млн рублей, то налог на сумму выше этого уровня составит не обычные 13%, а повышенные 15%. Налог был введен с 1 января прошлого года, и за 2021 год его должны заплатить 3,7 тыс. татарстанцев. Общая сумма налогов составила более 180 млн рублей.

Напомню, что оплатить имущественные налоги и НДФЛ в тех случаях, о которых я рассказал, нужно не позднее 1 декабря этого года. Стоит знать, что за несовершеннолетних детей обязанность по уплате налогов исполняют родители.

Отмечу, что полученные мобилизованными гражданами налоговые уведомления исполнению не подлежат – для них будут сформированы другие уведомления с новым сроком уплаты. При этом оплатить налоги можно будет равными частями ежемесячно по одной шестой от общей суммы либо в общеустановленном порядке.

– Сколько людей уже заплатили налоги?

– С начала года от физических лиц в консолидированный бюджет республики поступило более 6 млрд рублей имущественных налогов.

Хочу подчеркнуть, что всё больше наших граждан пользуются удобствами и преимуществами сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Например, в Татарстане получили уведомления и оплатили налоги в электронном виде более 800 тыс. человек.

В то же время замечу, что граждане не найдут сведения о начисленных имущественных налогах на портале госуслуг, поскольку там отображаются только сведения о налоговой задолженности.

«Чтобы заплатить за другого человека, не нужно ни паспорта, ни доверенности, не нужно подтверждать родственные или гражданско-правовые отношения» Фото: © «Татар-информ»

Налоги можно платить не только за себя, но и за другого человека

– Может ли уведомление не прийти и что в этом случае делать?

– Напомню, в каких случаях налоговое уведомление не направляется гражданам: при наличии налоговой льготы, если сумма начислений меньше 100 рублей и если имеющаяся переплата полностью перекрывает сумму начислений за 2021 год. В остальных случаях при неполучении налогового уведомления необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ. А можно никуда не ходить и воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона и затратить на уплату налогов несколько минут.

Обращу внимание на то, что в налоговом уведомлении указывается только то имущество, по которому исчислен налог. Например, в уведомлении не будет объекта, по которому налогоплательщик использует налоговую льготу.

– Можно ли заплатить налоги за другого человека?

– Да, можно заплатить за родителей, супруга или друзей. Для уплаты налогов в уведомлении указаны все необходимые реквизиты. Чтобы заплатить за другого человека, не нужно ни паспорта, ни доверенности, не нужно подтверждать родственные или гражданско-правовые отношения.

– Как еще можно оплатить налоги?

– Оплатить налоги, как я уже говорил, можно в личном кабинете на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», а также через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

В последнее время становится популярным авансовый способ уплаты налогов посредством единого налогового платежа. Это своеобразный «авансовый кошелек» налогоплательщика, куда он вносит деньги, чтобы затем они распределились на уплату имущественных налогов, НДФЛ и задолженности по ним. Этот способ удобен тем, что сделать взнос можно в любое время в течение года, не дожидаясь получения налогового уведомления и не переживая за своевременность исполнения обязательств перед бюджетом.

В этом году освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год жители Татарстана, призванные в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации Фото: © «Татар-информ»

Призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации освобождены от уплаты транспортного налога

– А какие есть льготы и кому они положены?

– Их довольно много. В этом году общая сумма льгот составила 1,4 млрд рублей – столько же, как и год назад. Всего льготами пользуются около миллиона человек, из них более 800 тысяч пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста предусмотрены льготы по налогу на имущество, полностью освобождающие от уплаты этого налога один объект налогообложения определенного вида. Например, если у пенсионера есть в собственности две квартиры и гараж, то в этом случае пенсионер будет полностью освобожден от уплаты налога на имущество на одну квартиру, а также на гараж.

В этом году освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год жители Татарстана, призванные в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Замечу, что льгота предусмотрена только на одно транспортное средство.

В Казани и Набережных Челнах освобождены от уплаты земельного налога ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалидов боевых действий, инвалиды I и II группы инвалидности, чернобыльцы и другие категории.

Согласно Налоговому кодексу РФ, транспортным налогом не облагаются специально оборудованные для использования инвалидами или полученные через социальную защиту легковые автомобили, транспортные средства, спецтехника сельхозпроизводителей, лодки с двигателем до 5 лошадиных сил. Региональным Законом Республики Татарстан «О транспортном налоге» предусмотрены налоговые льготы инвалидам I и II групп на один автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил.

Многие налоговые льготы предоставляются в проактивном формате, то есть в беззаявительном порядке, на основании сведений Пенсионного фонда и Минтруда. Это удобно, так как нет необходимости обращаться в налоговый орган с заявлением. Это касается пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, инвалидов, многодетных семей.

«Также для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста по земельному налогу предоставляется налоговый вычет в размере шести соток площади одного земельного участка» Фото: © «Татар-информ»

– Есть ведь еще и налоговые вычеты?

Да, они положены всем собственникам квартир, комнат, долей и домов: налог на имущество начисляют не на всю площадь квартиры, а только на часть. Из площади квартиры вычитается 20 квадратных метров, из площади комнаты или части квартиры — 10 квадратных метров, из площади дома — 50 квадратных метров. Писать заявление при этом не нужно, в налоговых уведомлениях начисления уменьшены с учетом данных налоговых вычетов.

Для многодетных семей, имеющих трех и более детей до 18 лет, есть дополнительный вычет по налогу на имущество. Из общей площади жилья вычитают квадратные метры за каждого ребенка: за квартиру, комнату или часть дома — по 5 квадратных метров, за дом — по 7 квадратных метров. Платить налог нужно только за оставшиеся метры. Вычет применяется автоматически каждому родителю и производится только на один объект.

Многодетные семьи также могут воспользоваться и вычетом по земельному налогу. При наличии участка платить нужно будет не за всю площадь, а за вычетом шести соток. Вычет также применяется автоматически и производится только на один объект.

Также для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста по земельному налогу предоставляется налоговый вычет в размере шести соток площади одного земельного участка. Если площадь участка составляет менее 6 соток, налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток, налог будет рассчитан на оставшуюся площадь этого участка. Вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога в «проактивном порядке».

Хочу напомнить, что налог на имущество и земельный налог, которые платят граждане, зачисляются в местный бюджет и используются на решение вопросов местного значения, большинство из которых являются социально значимыми. Прошу всех татарстанцев вовремя исполнить свои налоговые обязательства, ведь полнота и своевременность уплаты налогов в конечном итоге отражается на качестве нашей жизни.