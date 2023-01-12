Глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Татарстану Марат Сафиуллин стал новым президентом «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Президентом и главой Попечительского совета «Рубина» стал Марат Адипович Сафиуллин», – говорится в заявлении.

Отмечается, что функционер стал главой попечительского совета, который был создан сегодня, 12 января.

Ранее в казанском клубе также сообщили об образовании нового юридического лица – АНО «Рубин» и об отставке генерального директора клуба Рустема Сайманова.

«Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Полномочия учредителя организации возложены на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан», – подчеркнула пресс-служба клуба.

Ранее Сафиуллин прокомментировал создание нового состава правления казанского «Рубина».