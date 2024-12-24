Марат Сафиуллин признан руководителем года в Татарстане в области физкультуры

Фото предоставлены пресс-службой ФК "Рубин"

Президент правления футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин стал руководителем года в области физкультуры и спорта в Татарстане.

Это стало известно сегодня на церемонии награждения номинантов ежегодной преммии «Спортсмен года РТ», которая проходит в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Награду Марату Сафиуллину вручил министр спорта РТ Владимир Леонов. В мероприятии также приняли участие Председатель государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители Федеральных органов власти, руководители Всероссийских и республиканских спортивных федераций, прославленные спортсмены и тренеры, представители профессиональных спортивных клубов.