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Марат Сафиуллин признан руководителем года в Татарстане в области физкультуры
Президент правления футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин стал руководителем года в области физкультуры и спорта в Татарстане.
Это стало известно сегодня на церемонии награждения номинантов ежегодной преммии «Спортсмен года РТ», которая проходит в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.
Награду Марату Сафиуллину вручил министр спорта РТ Владимир Леонов. В мероприятии также приняли участие Председатель государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители Федеральных органов власти, руководители Всероссийских и республиканских спортивных федераций, прославленные спортсмены и тренеры, представители профессиональных спортивных клубов.
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