Марат Сафиуллин поздравил болельщиков «Рубина» с наступающим Новым годом

Фото: rubin-kazan.ru

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин поздравил болельщиков казанского клуба с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Кадерле дуслар! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Мы продолжаем развивать нашу футбольную инфраструктуру. В июне открыт крытый манеж, а в ноябре – современный жилой корпус. Ведутся завершающие этапы строительства многофункционального футбольного центра, который, я уверен, станет одним из лучших в России. Развитие детского и юношеского футбола остаётся одной из наших приоритетных задач. Академия клуба воспитывает талантливых игроков, что подтверждают достойные спортивные результаты команд клубной вертикали. Наши воспитанники представляют клуб на разных уровнях, вызываются в сборные разных возрастов. Стабильную и яркую игру показывает основная команда.

Особая благодарность вам – нашим преданным болельщикам. Ваша энергетика и поддержка на трибунах – это наш мощный импульс, заряжающий команду на новые победы и достижения. Спасибо, что вы с нами в любую минуту. Бик зур рәхмәт сезгә!

Особая признательность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за неизменный интерес к нашему клубу. Рустам Нургалиевич, Ваша поддержка, Ваше внимание к нашему клубу бесценны.

Впереди 2026 год, и я уверен, что он будет ещё более ярким. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии. Сәламәтлек, бәхет, уңышлар сезгә! Пусть «Рубин» остаётся неотъемлемой частью нашей с вами жизни.

С наступающим Новым годом! Киләчәк Яңа ел белән! Алга, «Рубин»!» – цитирует Сафиуллина пресс-служба казанского клуба.