Марат Сафиуллин: Поле на «Ак Барс Арене» готово к матчам премьер-лиги

Футбольное поле «Ак Барс Арены» готово к матчам любого уровня. Об этом президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин сказал, отвечая на вопрос о качестве покрытия и взаимоотношениях со стадионом.

«На сегодня „Ак Барс Арена“ имеет хорошее футбольное поле. Оно готово к матчам не только Первой лиги, но и премьер-лиги. Никаких проблем со стадионом по качеству поля у нас нет», — рассказал он в «Интервью без галстука», текст которого опубликован на «Татарстан-24».

Напомним, бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ранее заявлял, что поле непригодно для игры в футбол.