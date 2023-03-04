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Спорт 4 марта 2023 15:40

Марат Сафиуллин: Поле на «Ак Барс Арене» готово к матчам премьер-лиги

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Футбольное поле «Ак Барс Арены» готово к матчам любого уровня. Об этом президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин сказал, отвечая на вопрос о качестве покрытия и взаимоотношениях со стадионом.

«На сегодня „Ак Барс Арена“ имеет хорошее футбольное поле. Оно готово к матчам не только Первой лиги, но и премьер-лиги. Никаких проблем со стадионом по качеству поля у нас нет», — рассказал он в «Интервью без галстука», текст которого опубликован на «Татарстан-24».

Напомним, бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ранее заявлял, что поле непригодно для игры в футбол.

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