Марат Сафиуллин о КОСе: «Мы на одном из самых высокотехнологичных предприятий»

«В наших спортивных достижениях большая доля и вклад сотрудников «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», мы ценим это», – заявил сегодня на презентации новой формы «Рубина» президент правления футбольного клуба Марат Сафиуллин. Церемония прошла на территории «Казаньоргсинтеза». В ней приняли участие генеральный директор предприятия Айрат Сафин, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, сотрудники КОСа и игроки клуба».

«Коллективы предприятий – это тоже часть нашей команды, - подчеркнул Сафиуллин. - Труд каждого сотрудника вносит вклад в наши общие победы и достижения. Именно поэтому сегодня мы здесь – на одном из самых современных и высокотехнологичных предприятий, вносящих вклад в развитие нашей республики».

Президент клуба поблагодарил за поддержку руководство и коллектив «Казаньоргсинтеза». «Нас с компанией СИБУР объединяет плодотворное сотрудничество, и мы горды, что одни из наших главных спонсоров – предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», – добавил он. – В ряду работников этих флагманов химической индустрии еще со времен СССР и сегодня в России и за рубежом – преданные болельщики, уважаемые сотрудники предприятий».

Сафиуллин напомнил, что в прошлом году «Рубин» также презентовал новую форму на территории «Казаньоргсинтеза». С тех пор команда сделала серьезный шаг вперед. «Шаг вперед не только по ступеням в таблице, мы стали сплоченной дружной командой, - отметил президент «Рубина». – В каждом матче команда проявляет характер, ребята выкладываются на сто процентов, чтобы доказать, что мы серьезная сильная команда. У нас сегодня практически нет непобедимых соперников. Будем надеяться, что при благоприятной атмосфере и удаче, имея такой профессиональный тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым, которого я лично считаю одним из лучших тренеров сегодня в РПЛ, мы сможем достичь хороших результатов».

В предстоящем сезоне футболисты «Рубина» будут выступать в трех расцветках формы: рубиновой, зеленой и бежевой. Комплекты презентовали защитники Игор Вуячич и Дениль Мальдонадо, а также полузащитник Руслан Безруков.

«Рубин» откроет сезон 2025/26 в Грозном, где сыграет с «Ахматом» 20 июля.