Марат Сафиуллин: Мы полностью обеспечиваем себя молоком, мясом и птицей

Экс-министр экономики РТ Марат Сафиуллин ответил на вопрос, как обстоят дела в Татарстане с сельхозпродукцией. Мнение об этом он выразил в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

По его словам, республика полностью обеспечивает себя и близлежащие территории такой продукцией, как молоко, мясо и птица.

«Мы полностью обеспечиваем себя и близлежащие территории молоком, мясом и птицей. Это дополнительный шанс для наших фермеров. Для повышения конкурентоспособности нашей страны необходима не государственная национализация, а „разгосударствление“. Сейчас на рынке появились иностранцы, потому что тот низкий курс рубля был выгоден для них, и любой импортный товар стоил дешевле местного», — пояснил Сафиуллин.

Он подчеркнул также, что это просто экономический нонсенс, когда помидоры из Турции дешевле, чем помидоры из местного совхоза «Майский». Сафиуллин уверен, что мы обязательно выберемся из экономического «блэкаута».

«Население земли растет, и ему всегда будет нужно продовольствие, вода. Это самый основной актив, и поэтому если сейчас люди думают, чем заняться, что сейчас будет актуальным именно это. Причем сейчас выгодно заниматься этим в масштабах региона или страны, но позже это будет актуально и в глобальном плане», — пояснил он.