Марат Сафиуллин: Мы наблюдаем беспрецедентное давление на экономику нашей страны

Как мировые санкции отразятся на экономике России, и какие из них окажутся самыми болезненными для страны и республики, рассказал экс-министр экономики РТ Марат Сафиуллин в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

Он подчеркнул, что это только вторая неделя, а количество санкций продолжает увеличиваться.

«Кроме того, они пытаются давить на те страны, с которыми у нас исторически сложились хорошие взаимоотношения. Ситуация сложная. Некоторые наши ученые справедливо говорят, что началась экономическая война, потому что это беспрецедентное давление на экономику нашей страны. Нам есть с чем сравнить, чтобы понять масштабы и глубину кризиса — это не 2014 год, а 90-е годы. В этом случае пытаются разрушить самое главное — хозяйственные связи», — пояснил Сафиуллин.

По его словам, государство должно решать ряд серьезных разнонаправленных задач, в первую очередь, связанную с паникой на валютном рынке, так как люди переживают за свои сбережения. Наблюдается и продовольственная паника, которой пользуются продавцы, инфляционная составляющая также начинает раскручиваться.

Но самое главное, подчеркнул собеседник, это возможность появления безработицы, потому в последние годы наблюдается большая интеграция в такие сферы, как ритейл и общепит. Там традиционно очень большое количество занятых, добавил он.