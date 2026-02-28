news_header_top
Марат Сафиуллин: команде как никогда нужна поддержка после смены тренера

фото: rubin-kazan.ru

Президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин обратился к поклонникам команды в преддверии возобновления сезона, сообщение опубликовано на официальном портале ФК «Рубин». Напомним, что вторая часть чемпионата России сегодня стартует для казанцев гостевой игрой с махачкалинским «Динамо».

Сафиуллин поздравил болельщиков с возвращением футбола и отметил изменения, произошедшие в клубе зимой. Новым главным тренером команды назначен испанский специалист Франк Артига. Вместе с игроками он провёл плодотворную работу на зимних сборах, чтобы порадовать болельщиков хорошей игрой. Президент клуба подчеркнул, что сейчас команде как никогда нужна поддержка и внимание поклонников.

По словам Сафиуллина, клуб делает всё возможное, чтобы пребывание на стадионе было комфортным и интересным для семей с детьми и компаний друзей. Он отметил, что яркие победы невозможны без синергии команды и трибун.

Особое приглашение прозвучало на ближайшие домашние матчи. 8 марта на «Ак Барс Арене» «Рубин» встретится с «Краснодаром», а 15 марта — с московским «Локомотивом». Обе игры пройдут в формате «тёплых матчей» с яркой шоу-программой и максимально комфортными условиями для зрителей.

Президент клуба назвал болельщиков 12-м игроком и опорой команды, подчеркнув, что их присутствие даёт игрокам дополнительные силы и мотивацию.

Он завершил обращение традиционным призывом: «Болеем вместе за «Рубин»! Алга!»

