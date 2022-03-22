Марат Сафиуллин: Налоговые вычеты для граждан планируется автоматизировать до 2024 года

Рекорд по сбору налоговых платежей поставил Татарстан по итогам 2021 года. В чем причина роста и как цифровые решения фискальных органов облегчают работу бизнесу, рассказал «Татар-информу» руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.

Марат Сафиуллин: «Налоговые поступления достигли рекордно высокого уровня. Поступило 1,1 трлн рублей, что на 444,4 млрд рублей больше по сравнению с 2020 годом» Фото: prav.tatarstan.ru

«Поступление налога на доходы физлиц постоянно растет»

Марат Адипович, какая сумма налогов поступила от налогоплательщиков республики в 2021 году?

Налоговые поступления достигли рекордно высокого уровня. Поступило 1,1 трлн рублей, что на 444,4 млрд рублей больше по сравнению с 2020 годом. И даже если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то это больше на 278,4 млрд рублей. Поступления страховых взносов выросли на 15,1 млрд рублей.

Тенденция, заданная в прошлом году, сохраняется. Так, поступления налоговых платежей за январь-февраль 2022 года составили 193 млрд рублей, что на 84 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 80,9 млрд рублей больше января-февраля 2020 года. Уверенный рост наблюдается и по страховым взносам: на 4,7 млрд рублей к 2021 году и на 3,9 млрд рублей к 2020 году.

Отмечу, что наибольшую долю поступлений в 2021 году обеспечили налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

На сколько возросло поступление налога на добавленную стоимость?

К 2020 году – на треть. Помимо устойчивого развития экономики на увеличение показателей влияет постоянное совершенствование функционала автоматизированной системы контроля за возмещением налога из бюджета, которая позволяет с максимальной точностью определять и пресекать рисковые, нереальные операции. Причем система дает возможность найти аналогичные риски по другим налогам.

А если говорить о налоге на прибыль…

Поступление, без преувеличения, этого якорного для республики дохода (35% консолидированного бюджета) возросло не только к 2020 году, но и к 2019-му. Основной фактор роста – в первую очередь восстановление экономической активности, позитивно отразившееся на маржинальности бизнеса.

Почти 30 процентов консолидированного бюджета республики составляет налог на доходы физических лиц…

Подчеркну, что темп роста этого налога в консолидированный бюджет республики не только самый высокий за последние годы, но и существенно выше динамики заработной платы.

«Основной фактор роста – в первую очередь восстановление экономической активности, позитивно отразившееся на маржинальности бизнеса» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Технология блокчейн, запущенная ФНС России, позволила организациям получить льготные кредиты»

С 2021 года налог на доходы физлиц с доходов свыше 5 млн рублей в год взимается по ставке 15%.

Да, сумма доходов свыше 5 млн рублей в год облагается по повышенной ставке. Поступления зачисляются в федеральный бюджет и направляются на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, закупку для них дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций. На территории республики поступления составили 1,5 млрд рублей.

Что еще повлияло на рост поступлений кроме улучшения экономической ситуации?

Мировая конъюнктура цен на энергоносители и, безусловно, качество налогового администрирования. ФНС России является лидером цифровой трансформации среди государственных органов. Напомню, масштабная цифровизация налогового контроля началась более 12 лет назад с полного переосмысления миссии службы. И с тех пор мы являемся клиентоориентированной сервисной организацией.

Служба способна в кратчайшие сроки реализовать инструменты автоматической помощи бизнесу – без запроса дополнительной информации.

Так, система проверки соответствия налогоплательщиков критериям и механизм самой выплаты субсидий позволили оперативно в ноябре-декабре 2021 года оказать финансовую помощь в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника организаций и индивидуального предпринимателя. На территории республики почти 17,5 тыс. субъектов предпринимательства получили от государства более 1 млрд рублей на выплаты заработной платы 76,5 тыс. работников. Все, что нужно было сделать налогоплательщикам, – выбрать счет для перечисления денежных средств.

Технология блокчейн, запущенная ФНС России, позволила организациям оперативно получить льготные кредиты на поддержку занятости.

Уверен, что все наработки, показавшие свою востребованность в период пандемии, будут успешно использоваться и в сегодняшней сложившейся экономической ситуации.

«Безусловное применение контрольно-кассовой техники при совершении торговых операций напрямую зависит от нашего с вами гражданского контроля за пробиванием чеков» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Каждый покупатель должен контролировать кассовые операции»

Какая из разработок службы позволила существенно снизить контрольную нагрузку для добросовестного бизнеса?

В первую очередь это проект онлайн-кассы, который позволил организовать передачу через интернет сведений обо всех расчетах в ФНС России.

Инструмент дает возможность предпринимателю следить за своими оборотами и соответствующими показателями в режиме реального времени. В свою очередь, покупатель может через приложение в смартфоне проверить чек и убедиться в том, что приобрел товар у легального продавца, осуществить своего рода гражданский контроль.

Несомненно, все предприниматели зарегистрировали контрольно-кассовую технику. Однако безусловное ее применение при совершении торговых операций напрямую зависит от нашего с вами гражданского контроля за пробиванием чеков, к чему я вас всех и призываю.

Какие проекты службы направлены на сокращение издержек налогоплательщиков и создание комфортных условий уплаты налогов?

Их достаточно много, отмечу лишь некоторые из них. Во-первых, в 2021 года служба запустила технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Мы сокращаем сроки предоставления вычетов физическим лицам до 1,5 месяца без необходимости предоставления дополнительных документов.

В настоящее время тестируется технология и для социальных налоговых вычетов. Планируется объединить личный кабинет физического лица с данными онлайн-касс. Это позволит пользователям видеть информацию о своих расходах на лечение и приобретение медикаментов в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки. Ожидается, что вся линейка налоговых вычетов для граждан будет автоматизирована до 2024 года.

Во-вторых, в части получения информации о налоговой задолженности для удобства налогоплательщиков действует норма Налогового кодекса, в соответствии с которой налоговые органы вправе информировать граждан, предпринимателей и организации о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС, электронной почты при наличии их письменного согласия. То есть если налогоплательщик желает знать о наличии и сумме задолженности без посещения налоговой инспекции и не дожидаясь требования на уплату, то такое согласие необходимо оформить и направить в налоговый орган любым удобным способом.

В-третьих, с 2021 года для организаций отменена обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам. Для бизнеса это сокращение материальных и трудовых затрат. Перед нами стоит задача сохранить контроль за поступлениями этих налогов. Нужно своевременно и четко отрабатывать все разногласия с налогоплательщиками относительно чистоты сведений о налогооблагаемых объектах.

В-четвертых, с 2019 года жители республики получили право применять льготный режим – налог на профессиональный доход. Бесконтактный налоговый режим администрируется в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения или личного кабинета «Мой налог». Система не имеет аналогов в мире, в том числе благодаря минимальной ставке: 4% – взаимоотношение с физлицами, 6% – с юрлицами. Самозанятые граждане буквально за один клик попадают в легальное поле, где могут пользоваться инфраструктурой и мерами поддержки.

К слову, сегодня в Татарстане свыше 180 тыс. человек трудятся в статусе самозанятых. Это в 1,9 раза больше, чем индивидуальных предпринимателей (93,7 тыс.). Да и сумма налога на профессиональный доход уже весьма весомая – за 2021 год она составила почти 1 млрд рублей (960,6 млн), за январь-февраль текущего года – 223,8 млн рублей.

«Следующий проект – создание Цифровой аналитической платформы ФНС России» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В этом году будет внедряться новый институт Единого налогового платежа»

Будет ли практика бесконтактного взаимодействия с отменой отчетности распространяться на другие налоги?

Бесспорно. Уже с июля 2022 года в экспериментальном режиме в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан заработает новый налоговый режим для микробизнеса – «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Воспользоваться им смогут организации и индивидуальные предприниматели со штатом не более 5 человек и доходами, не превышающими 60 млн рублей в год.

Как и в случае с обычной Упрощенной системой налогообложения, налогоплательщики могут выбрать один из двух объектов налогообложения: либо «доходы» – со ставкой налога 8% (вместо 6%), либо «доходы минус расходы» – со ставкой 20% (вместо 10% в РТ). Да, налоговые ставки по нему выше, чем по действующей упрощенной системе налогообложения. Однако бизнес получит, во-первых, обнуление страховых взносов и, во-вторых, полное отсутствие налоговой отчетности. Рассчитывать платеж налоговые органы будут сами. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование работников будут сохраняться.

При применении нового налогового режима кроме налогоплательщика и налогового органа появляется новый участник взаимодействия – это уполномоченный банк или банк-партнер. Именно он и будет передавать налоговому органу данные о доходах и расходах налогоплательщика, а также самостоятельно удерживать и перечислять в бюджет налог на доход физических лиц на основании данных, полученных от самого налогоплательщика. Выбор новой системы – за бизнесом.

Какие первоочередные задачи ставит перед собой служба?

В этом году будет внедряться новый институт Единого налогового платежа. Это станет еще одним весомым шагом в повышении удобства при уплате налогов для бизнеса. С 1 июля компании и индивидуальные предприниматели перейдут на особый порядок и смогут уплачивать налоги и другие обязательные сборы единым платежом. Налоговые органы сами произведут зачет перечисленных денег в счет обязательств плательщика. Институт позволит обеспечить прозрачную и понятную среду взаимодействия с налогоплательщиком для комфортного и легкого исполнения им своих обязанностей по уплате налогов. Для перехода на особый порядок уплаты необходимо осуществить совместную сверку расчетов с налоговым органом и подать соответствующее заявление.

Следующий проект – создание Цифровой аналитической платформы ФНС России. Она будет использоваться для нужд статистики и электронных услуг, а также для информационного обеспечения региональных органов власти. Сегодня наши данные – это серьезный актив, который необходим государственным органам как для управления экономикой, так и для оказания мер поддержки бизнесу и гражданам.

Правительство республики одним из первых заключило соглашение с ФНС России о подключении к личному кабинету потребителя данных. Использование платформы приведет к сокращению и повышению эффективности бюджетных расходов за счет более точного определения проблемных зон в экономике. Кроме того, нововведение позволит социальной сфере отказаться от целого ряда обследований и отдельных форм статистической отчетности.

«Мы продолжим проактивное развитие наших сервисов для бизнеса и граждан. Будем совершенствовать линейку личных кабинетов для всех категорий налогоплательщиков» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Налоговая служба возьмет весь рутинный фискальный функционал на себя»

Поговорим о более долгосрочных перспективах…

Прежде всего, мы продолжим проактивное развитие наших сервисов для бизнеса и граждан. Будем совершенствовать линейку личных кабинетов для всех категорий налогоплательщиков. Наша цель, чтобы как можно больше жителей и организаций Татарстана самостоятельно переходили на взаимодействие с нами через личный кабинет.

Согласно статистике, общее количество личных кабинетов физлиц превышает сегодня 1,2 млн пользователей, индивидуальных предпринимателей – 81 тысячу. А число открытых кабинетов юрлиц приблизилось к 30 тысячам. Радует, что пользователей с каждым днем становится больше.

В работе службы – проект «Единый регистр населения» на базе Единого государственного реестра ЗАГС. Продукт позволит объединить информацию о физических лицах, содержащуюся в различных государственных и муниципальных информационных ресурсах, в единый виртуальный массив. Этот реестр необходим в первую очередь для осуществления государством адресной социальной поддержки.

Среди приоритетных направлений – создание системы электронного документооборота между хозяйствующими субъектами в экономике. Разработка позволит нам отказаться от традиционных проверок и освободить налогоплательщиков от отчетности. Налоговая служба заберет весь рутинный фискальный функционал на свой борт, а бизнес перестанет отвлекаться от главной задачи – предпринимательской деятельности.

Традиционно в начале года налоговыми органами проводится декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах, полученных физлицами и индивидуальными предпринимателями в 2021 году. Какой способ направления декларации в налоговый орган – самый комфортный?

Несомненно, это личный кабинет физических лиц или его мобильное приложение «Налоги ФЛ». Сервис позволяет сформировать и направить декларацию всего в несколько шагов.

Хочу напомнить налогоплательщикам о том, что в настоящее время налоговые органы предоставляют услугу по бесплатной выдаче ключей электронных подписей. Для получения подписи руководителю организации или индивидуальному предпринимателю следует обратиться в любой налоговый орган. Необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и электронный носитель. Инструмент дает возможность представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности (за исключением деклараций по налогу на добавленную стоимость) через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» на сайте ФНС России.

Фото на анонсе: prav.tatarstan.ru