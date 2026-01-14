Марат Сафиуллин: Артига – это качественный специалист

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин прокомментировал назначение нового главного тренера Франка Артиги.

«Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что команда будет показывать футбол, который привлечёт ещё больше болельщиков на домашний стадион. Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звёзд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и других талантов. Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», – приводит слова Сафиуллина пресс-служба клуба.

Контракт между «Рубином» и 49-летним испанским специалистом заключен до лета 2027 года. Также в тренерский штаб команды вошли еще двое его помощников Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

15 января у татарстанской команды начнется первый тренировочный сбор в турецком Белеке под руководством нового тренерского штаба.

«Рубин» по итогам первой половины сезона находится на 7-м месте с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.