На главную ТИ-Спорт 24 января 2026 14:08

Марат Сафин выступит на турнире легенд в рамках Australian Open 2026

Фото: пресс-служба Федерации тенниса России

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин примет участие в турнире легенд, который пройдет в рамках Australian Open 2026. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Участники турнира легенд будут разбиты на две команды: мира и Австралии. Сафин выступит за сборную мира вместе с немцем Томми Хаасом, кипротом Маркосом Багдатисом, словачкой Даниэлой Гантуховой, немками Андреа Петкович и Анжеликой Кербер. Их соперниками станут австралийцы Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер, Марк Филиппуссис, Саманта Стосур, Алисия Молик и Кейси Деллакква.

Турнир легенд будет включать мужские, женские и микст-матчи, он пройдет во время второй недели Australian Open (с 26 января по 1 февраля).

Родившийся в 1980 году Марат Сафин – бывшая первая ракетка мира. Он дважды становился победителем турниров «Большого шлема» (US Open 2000 и Australian Open 2005) и дважды – чемпионом Кубка Дэвиса (в 2002 и 2006 годах). Всего он выиграл 17 турниров ATP (из них 15 – в одиночном разряде). Первым из российских теннисистов был введен в Международный зал теннисной славы в 2016 году.

Сейчас спортсмен является наставником российского теннисиста Андрея Рублева, который на данный момент занимает 15-е место в рейтинге ATP.

#теннис
