Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финала Australian Open 2026

Фото: tennis-russia.ru

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финального матча Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Вместе с актрисой Хлоей Грейс Морец он вынес трофей, который будет вручен победителю первого турнира «Большого шлема» сезона, сообщает «Чемпионат».

Сегодня станет известен чемпион Australian Open 2026 в мужском одиночном разряде. В финальном матче встречаются первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, и 24-кратный чемпион «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнования является итальянец Янник Синнер.