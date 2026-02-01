news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2026 13:13

Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финала Australian Open 2026

Читайте нас в
Телеграм
Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финала Australian Open 2026
Фото: tennis-russia.ru

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин принял участие в церемонии открытия финального матча Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Вместе с актрисой Хлоей Грейс Морец он вынес трофей, который будет вручен победителю первого турнира «Большого шлема» сезона, сообщает «Чемпионат».

Сегодня станет известен чемпион Australian Open 2026 в мужском одиночном разряде. В финальном матче встречаются первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, и 24-кратный чемпион «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнования является итальянец Янник Синнер.

#теннис
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

31 января 2026
Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

31 января 2026