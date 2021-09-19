Марат Садыков проголосовал на думских выборах и осмотрел кабинет вакцинации на участке

Сегодня, 19 сентября, проходит последний день выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. На одном из избирательных участков в казанской школе проголосовал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Он оценил санитарные нормы на УИКе и осмотрел кабинет вакцинации от гриппа и коронавируса.

«Мы сегодня исполнили свой гражданский долг. Пришли на наш участок и сделали выбор. Мы выбрали тех кандидатов в депутаты, которые будут защищать наши интересы в Госдуме России восьмого созыва», — отметил он.

Он пришел на избирательный участок со своими детьми, которые тоже приняли участие в голосовании. По его словам, в первую очередь на выборах люди определяют свое будущее, а также страны и республики.

После того как все процедуры по голосованию были завершены, министр здравоохранения прошел в кабинет вакцинации на избирательном участке.

«На многих участках есть открытые пункты вакцинации от гриппа и коронавируса. Сезон уже начался. Кто захочет привиться здесь, получит такую же качественную вакцину, как и в поликлиниках», — добавил Садыков.

Напомним, что сегодня последний день голосования. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проводятся в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Параллельно проходят довыборы в Госсовет РТ.

В республике работают 2,8 тыс. избирательных участков, а также 46 временных, развернутых в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах.

Если житель республики не знает номер своего участка для голосования, он может найти его с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также специального Тelegram-бота «Мой избирательный участок».