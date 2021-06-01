Марат Садыков и Сария Сабурская навестили в ДРКБ детей, пострадавших в школе №175

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская посетили Детскую республиканскую клиническую больницу. Здесь они проведали детей, которые пострадали во время стрельбы в школе №175.

Омбудсмен и министр узнали у маленьких пациентов, как они себя чувствуют и вручили подарки.

«Какая довольная. На глазах меняется, совсем другое настроение. А раз у нее хорошее настроение, то и у мамы тоже», - отметила Сария Сабурсская, общаясь с одной из семей.

Марат Садыков поинтересовался у мамы пострадавшей Дарьи, как проходит лечение в республиканской клинике.

«Все хорошо», – ответила мама Даши.

Гости пожелали детям скорейшего выздоровления.

«На данный момент в Детской республиканской клинической больнице находятся три ребенка, их состояние стабильное. Весь комплекс оказания медицинской помощи для этих детей проводится», - отметил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.